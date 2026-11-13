NIS kërkon naftë të papërpunuar dhe dizel nga rezervat shtetërore për shkak të ndërprerjes së JANAF-it
Transporti përmes naftovodit u ndal më 6 nëntor pas havarisë në segmentin Sisak–Slavonski Brod, ku rrodhën 500.000 litra naftë; rafineria e Pançevës po e përshtat punën, ndërsa pikat e karburantit janë të furnizuara rregullisht
NIS i kërkoi Qeverisë së Serbisë dhe Ministrisë së Minierave dhe Energjisë t’i mundësojë përdorimin e naftës së papërpunuar nga rezervat shtetërore dhe të dizelit nga rezervat operative, për shkak të ndërprerjes së përkohshme të furnizimit përmes naftovodit JANAF pas dëmtimit të tij, siç njofton portali 013info.
Kërkesa, sipas komunikatës së NIS-it, të përcjellë nga SNM, u bë për të siguruar vazhdimin e furnizimit të rregullt të tregut në periudhën e ardhshme, ndërsa furnizimi përmes naftovodit mbetet i ndërprerë përkohësisht.
Rafineria e naftës në Pançevë po e përshtat punën sipas informacioneve që merr nga JANAF-i për riparimin e havarisë në Kroaci, në mënyrë që përpunimi të vijojë në kushtet e reja të furnizimit.
Të gjitha pikat e karburantit të NIS-it janë të furnizuara rregullisht me të gjitha llojet e derivateve, njoftoi kompania, duke siguruar se konsumatorët nuk do të përballen me mungesa.
Transporti i naftës së papërpunuar përmes JANAF-it, me të cilin NIS furnizohet për përpunim, u ndërpre më 6 nëntor për shkak të havarisë në tubacion në segmentin Sisak–Slavonski Brod, ku rrodhën 500.000 litra naftë.
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