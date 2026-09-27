Šnicla e Karaxhorxhes serbe — fesa e mbështjellë me kajmak, e skuqur krokante
Pjata më e famshme e kuzhinës serbe — fesa viçi e mbështjellë me kajmak, e paniruar dhe e skuqur krokante, servirur me patate të skuqura dhe salcë tartar.
Përbërësit (për 4 porcione)
- 4 fesa viçi (rreth 600 g), të rrahura hollë
- 200 g kajmak (ose krem djathi)
- 100 g proshutë ose proshutë e tymosur, në feta të holla
- 2 vezë
- 100 g miell
- 150 g bukë e thërrmuar (panirë)
- Kripë dhe piper i zi
- Vaj për skuqje të thellë
Për servirje: patate të skuqura, salcë tartar, feta limoni, sallatë jeshile
Hapat e përgatitjes
- Rrihni çdo fese viçi me rrahës mishi derisa të hollohet mirë, pastaj kriposeni dhe piperoseni nga të dyja anët.
- Lëreni kajmakun në temperaturë dhome që të zbutet; përhapeni një shtresë të trashë në çdo fese, pastaj shtoni një fetë proshute sipër.
- Mbështillni çdo fese në formë rrotulle (si rol), duke i futur anët brenda që mbushja të mos dalë; fiksoni me kunja druri nëse duhet.
- Panironi rrotullat në tre hapa: fillimisht në miell, pastaj në vezët e rrahura, dhe në fund në bukën e thërrmuar — shtypni lehtë që panira të ngjitet mirë. Për kore më krokante, përsëritni vezën dhe panirën edhe një herë.
- Ngrohni vajin në 170–180°C dhe skuqini rrotullat 8–10 minuta, duke i kthyer herë pas here, derisa të marrin ngjyrë të artë dhe të jenë gatuar brenda.
- Kullojini në letër kuzhine që të hiqet vaji i tepërt; hiqni kunjat e drurit.
- Servirini të ngrohta me patate të skuqura, salcë tartar, feta limoni dhe sallatë jeshile.
Koha e përgatitjes: 30 minuta. Koha e gatimit: 15 minuta. Numri i porcioneve: 4.
Histori e shkurtër
Šnicla e Karaxhorxhes (serbisht: Karađorđeva šnicla) u krijua në vitin 1956 në Beograd nga shefi Mića Stojanović dhe mban emrin e udhëheqësit të kryengritjes serbe Karađorđe Petrović. Rrotulla e mbushur me kajmak që "shpërthen" kur pritet është bërë simboli i kuzhinës tradicionale serbe.
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