“Bizneset po ndiejnë pasojat, rritja do të jetë më e ulët”- Ibrahimaj në Komision: Protestat e dhunshme e ngadalësojn
Protestat e dhunshme dhe dëmtimi i bizneseve pritet të ndikojnë në ngadalësimin e ekonomisë shqiptare gjatë tremujorit të fundit të vitit.
Ministrja e Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, deklaroi në Komisionin e Ekonomisë se efektet e dhunës gjatë protestave po ndihen nga bizneset dhe do të ndikojnë në ecurinë e aktivitetit ekonomik.
Gjatë diskutimit, deputeti i PD-së, Bujar Leskaj, kërkoi shpjegime për parashikimin e rritjes ekonomike prej 3.9%, krahasuar me 4% një vit më parë.
“A mund të na shpjegoni ju shprehjen ‘mrekullia ekonomike shqiptare’ që ka thënë lideri juaj global për këtë buxhet, në një kohë kur rritja ekonomike këtu parashikohet 3.9% nga 4% që ka qenë vitin e kaluar?”, pyeti Leskaj.
“Në këtë tremujor, për arsye të protestave të dhunshme, ne kemi pasur një efekt në ekonomi. Protestat qytetare nuk janë të dhunshme dhe nuk dëmtojnë biznesin privat. Për shkak të kësaj, ne do të ndiejmë një ecuri më të ngadaltë të ekonomisë, sepse kemi biznese të tëra të cilat po ndiejnë efektet e dhunës në protesta”, u përgjigj Ibrahimaj.
Një tjetër çështje e diskutuar në Komision ishte indeksimi i pensioneve. Deputeti socialist Erion Braçe kërkoi rishikimin e formulës aktuale, duke argumentuar se pensionistët me të ardhura më të ulëta goditen më fort nga inflacioni.
Ministrja Ibrahimaj u shpreh e gatshme të nisë një studim për mundësinë e indeksimit të shkallëzuar të pensioneve, me qëllim që të përfitojnë më shumë familjet me të ardhura të ulëta.
“Unë personalisht mund të angazhohem që ta filloj një studim të tillë dhe të shohim pastaj se si është forma më e mirë për ta bërë këtë indeksim, mbase në mënyrë të shkallëzuar, në mënyrë që të ketë një impakt te ato familje që kanë në të vërtetë të ardhura më të ulëta dhe të ketë një impakt më të madh”, deklaroi Ibrahimaj.
Ministrja u ndal edhe te ndryshimet fiskale, duke garantuar kontrolle në treg pas uljes së TVSH-së në 6%, për të shmangur abuzimet me çmimet. Sipas saj, do të monitorohet edhe zbatimi i taksës së qarkullimit.
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