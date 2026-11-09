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Kosova

Steinmeier uron Shiroka-Pulën: E ardhmja e Kosovës është në Evropë

Presidenti gjerman, në letrën e urimit për presidenten e re të Kosovës, thekson institucionet funksionale, reformat, respektimin e detyrimeve ndërkombëtare, pavarësinë e gjyqësorit dhe dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë

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Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pranuar një letër urimi nga Presidenti i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, për zgjedhjen e saj Presidente e Republikës së Kosovës, siç njofton KosovaPress. Në letër, presidenti gjerman i përcolli asaj urimet më të mira në emrin e tij dhe të qytetarëve gjermanë, duke e përshëndetur fillimin e mandatit të saj në krye të shtetit.

Steinmeier theksoi rëndësinë e funksionalizimit të plotë të institucioneve të Kosovës. Sipas letrës, muajt e bllokadës politike treguan sa të çmuara janë institucionet funksionale dhe sa shumë ato varen nga gatishmëria e forcave politike për të marrë përgjegjësi përtej kufijve partiakë.

Ai nënvizoi se e ardhmja e Kosovës është në Evropë dhe se tani është koha për të parë përpara, për të avancuar reformat e nevojshme me një dinamikë të re dhe për të shtyrë përpara integrimin euro-atlantik të vendit.

Rëndësi të madhe, sipas presidentit gjerman, kanë respektimi i detyrimeve ndërkombëtare, ruajtja e pavarësisë së gjyqësorit dhe dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, lajmin e konfirmon edhe Koha Ditore.

Në përfundim të letrës, Steinmeier rikonfirmoi se Gjermania dëshiron të vazhdojë të qëndrojë përkrah Kosovës si mike e ngushtë dhe partnere e besueshme, duke e mbështetur me vendosmëri në rrugën e saj evropiane, dhe i uroi presidentes sukses dhe urtësi në ushtrimin e detyrës.

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