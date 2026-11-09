Havari në naftovodën JANAF: nafta nuk arrin në rafinerinë e Pançevës që nga 6 nëntori, NIS thotë se furnizimi është i rregullt
Transporti i naftës së papërpunuar drejt rafinerisë së Pançevës është ndërprerë që nga 6 nëntori pas dëmtimit të naftovodës JANAF në Kroaci, ku rrjedhën rreth 500.000 litra naftë; NIS-i siguron se ka rezerva të mjaftueshme dhe se përpunimi vijon sipas planit.
Transporti i naftës së papërpunuar drejt rafinerisë së Pançevës në Serbi është ndërprerë që nga 6 nëntori, pas një havarie në naftovodën e Adriatikut (JANAF) në seksionin mes Sisakut dhe Sllavonski Brodit në Kroaci — siç njofton RTS-ja, operatori kroat JANAF e ndaloi transportin menjëherë pas dëmtimit të tubacionit.
Sipas JANAF-it, dëmtimi ndodhi gjatë punimeve të revitalizimit të naftovodës, që i kryente një kontraktor i jashtëm, kur një pjesë e sistemit të punës ra dhe nafta rrjedhi në kanalin e hapur për punimet. Vlerësohet se nga tubacioni rrjedhën rreth 500.000 litra naftë; operatori mbylli stacionet bllokuese Okuçani dhe Luzhani, rrjedhja u ndalua dhe dëmtimi u mbyll, por tubacioni mbetet jashtë funksionit gjatë sanimit.
Siç mëson jozyrtarisht RTS-ja, Naftës Industria e Serbisë (NIS), pronare e rafinerisë së Pançevës, është në kontakt të vazhdueshëm me JANAF-in dhe pret informacione për dinamikën e riparimit të seksionit të dëmtuar, nga e cila varet rifillimi i dërgesave. Ende nuk ka një datë të konfirmuar për rifillimin e transportit.
NIS-i njoftoi sot, siç transmeton Tanjug, se disponon rezerva të mjaftueshme karburanti dhe se tregu është i furnizuar rregullisht me të gjitha llojet e derivateve të naftës. Sipas kompanisë, rrethanat aktuale për momentin nuk ndikojnë në uljen e vëllimit të përpunimit të naftës së papërpunuar në rafinerinë e Pançevës, i cili vijon sipas dinamikës së planifikuar.
JANAF-i ka theksuar se nuk ka rrezik për popullsinë dhe se furnizimi me ujë të pijshëm nuk është i kërcënuar; ekipet e specializuara vazhdojnë punën në terren për largimin e naftës së mbetur dhe sanimin e plotë të seksionit.
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