Blue Jays do të kenë një opsion të katërt për hedhësin Jake Bloss
Toronto Blue Jays do të kenë një opsion të katërt për hedhësin e djathtë Jake Bloss, siç njofton Shi Davidi i Sportsnet në një raportim të përmbledhur nga MLB Trade Rumors. Kjo është një zhvillim i rëndësishëm për klubin, sepse do ta bëjë më të lehtë mbajtjen e Bloss në listë sezonin e ardhshëm.
Normalisht një lojtar ka tre vite opsionesh: një skuadër mund ta zbresë një lojtar të listës prej 40 vetësh në ligat e vogla pa e ekspozuar në waivers, dhe nëse ai kalon të paktën 20 ditë në atë detyrë, harxhon një opsion. Megjithatë, një skuadër mund të marrë një opsion të katërt nëse lojtari i ka harxhuar të tre të parët dhe ende nuk ka luajtur pesë sezone të plota profesionale — pikërisht rasti i Bloss, i cili u draftua nga Houston Astros vetëm në vitin 2023 dhe ka marrë pjesë në vetëm katër sezone profesionale.
Houston i dha Bloss një vend në listë në qershor 2024, më pak se një vit pas draftimit, dhe disa javë më vonë ai kaloi te Blue Jays si pjesë e shkëmbimit në afatin e verës për Yusei Kikuchi. Toronto e zbriti atë pas shkëmbimit, duke i harxhuar opsionin e parë; ai mbeti në detyrë opsionale për pjesën më të madhe të viteve 2025 dhe 2026, duke harxhuar edhe opsionin e dytë dhe të tretë.
Gjatë qëndrimit në ligat e vogla, Bloss iu nënshtrua një operacioni UCL në maj 2025. Ai u kthye në fushë këtë vit, duke hedhur në ligat e vogla nga maji deri në korrik, por një dëmtim i muskulit teres major e ndaloi sërish; Blue Jays e rikthyen dhe e vendosën në listën e dëmtuar 60-ditore të ligave të mëdha në gusht. Tani ai është shëruar nga ai dëmtim dhe po hedh në Arizona Fall League.
Opsioni shtesë është një lajm i mirë për Toronton: Bloss ka qenë një perspektivë e njohur dhe pjesë kyçe e shkëmbimit të Kikuchi, por mbetet ende në zhvillim. Ai është 25 vjeç, mbush 26 në qershor, dhe ka vetëm 175 ininge në ligat e vogla, plus 11 ininge e dy të tretat në ligat e mëdha. Pa këtë opsion, klubi do të përballej me një orë që ecën drejt Opening Day 2027 — do t’i duhej ta mbante Bloss në listën e madhe ose ta hiqte nga lista prej 40 vetësh. Tani ka edhe një vit për ta shtyrë atë vendim, me Bloss si thellësi rotacioni në Triple-A gjatë 2027-s, ndërsa rrit ngarkesën gjithnjë e më larg operacionit.
Rotacioni i projektuar i Torontos për sezonin e ardhshëm përbëhet nga Dylan Cease, Trey Yesavage, José Soriano, Cody Ponce dhe Spencer Arrighetti, ndërsa José Berríos pritet të kthehet nga operacioni Tommy John, por ndoshta jo para gjysmës së dytë të sezonit.
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