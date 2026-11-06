☀️
Tiranë 8°C · Kthjellët 06 Nëntor 2026
S&P 500 7,354 ▼4.36%
DOW 51,523 ▼3.44%
NASDAQ 24,315 ▼5.52%
NAFTA 91.13 ▲0.67%
ARI 4,082 ▼0.76%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
₿ CRYPTO
BTC $76,178 ▼ -5.72% ETH $2,241 ▼ -7.75% XRP $1.2178 ▼ -6.88% SOL $90.1800 ▼ -6.09%
S&P 500 7,354 ▼4.36 % DOW 51,523 ▼3.44 % NASDAQ 24,315 ▼5.52 % NAFTA 91.13 ▲0.67 % ARI 4,082 ▼0.76 % S&P 500 7,354 ▼4.36 % DOW 51,523 ▼3.44 % NASDAQ 24,315 ▼5.52 % NAFTA 91.13 ▲0.67 % ARI 4,082 ▼0.76 %
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
06 Nën 2026
Breaking
Brukseli dërgoi një raport, në Tiranë mbërritën dy! Meta pezullon pa afat kushtet e reja tregtare dhe heq faqen e tyre pas protestave të botuesve New York Times në bisedime ekskluzive për blerjen e Letterboxd për rreth 330 milionë dollarë Urdhri i shqiptarit nga burgu, granatë lokalit në Athinë. Zhvatje, gjoba dhe shpagim bizneseve Antimafia italiane godet grupin shqiptar, pastroi mbi 14 milionë euro përmes arit dhe pronave
Menu
Kronika

Urdhri i shqiptarit nga burgu, granatë lokalit në Athinë. Zhvatje, gjoba dhe shpagim bizneseve

· 3 min lexim
Urdhri i shqiptarit nga burgu, granatë

Gazeta greke Protothema ka publikuar pamje nga veprimtaria e anëtarëve të një organizate kriminale, të cilët akuzohen për gjobëvënie, zhvatje, kërcënime dhe shpërthime si shpagim për refuzues dhe paralajmëruese për të tjerë që hezitonin.

Si drejtues i grupit paraqitet një shtetas shqiptar, i dënuar për krime të rënda dhe i burgosur në burgun e Trikalas.

Bashkëpunëtorët e tij të ngushtë dyshohet se janë një rom i burgosur në burgun e Malandrinos, dy egjiptianë të burgosur në institucionet e vuajtjes së dënimit në Avlona dhe Malandrino, si dhe pesë të rinj të tjerë që janë arrestuar. Që të gjithë janë të moshave midis 17 deri 21 vjeç, raporton noa.al.

Në pamjet e publikuara shfaqen sulmet me granata dore që të akuzuarit kryen në dy lokale në qendër të Athinës, në fillim të shtatorit.

Në pamjen e mëposhtme është regjistruar sulmi i kryer në fillim të tetorit ndaj njërit prej këtyre dy lokaleve. Autorët kalojnë përpara lokalit, hedhin një granatë dore në ambientin ku ndodheshin klientët dhe më pas largohen.

Fatmirësisht, granata nuk shpërtheu.

Mënyra e veprimit të grupit

Siç rezultoi nga hetimet, të akuzuarit ishin pjesë e një organizate kriminale me veprimtari të vazhdueshme, strukturë të qëndrueshme të brendshme, hierarki të përcaktuar dhe ndarje të qartë të roleve. Rolin drejtues në këtë organizatë dyshohet se e kishte një 49-vjeçar i dënuar për krime të rënda.

Më konkretisht, 49-vjeçari, pavarësisht se ndodhej në burg, ruante kontrollin operacional të organizatës. Ai përcaktonte objektivat e sulmeve, vlerësonte informacionet e mbledhura gjatë fazës përgatitore, u jepte udhëzime anëtarëve të tjerë dhe mbikëqyrte realizimin e veprimtarive kriminale.

Anëtarët e tjerë merrnin përsipër, sipas rastit, mbledhjen e informacioneve për objektivat e përzgjedhur, vëzhgimin e banesave dhe vendeve me interes, identifikimin e personave dhe automjeteve, si dhe fotografimin dhe hartëzimin e zonave.

Ata kujdeseshin gjithashtu për sigurimin e mjeteve të nevojshme, kryerjen e sulmeve dhe largimin nga vendngjarjet pas realizimit të veprimeve kriminale.

Në këtë mënyrë, organizata siguronte vazhdimësinë e funksionimit dhe koordinimin e veprimtarisë së saj kriminale, edhe kur anëtarët kryesorë ndodheshin në burg.

Sa u përket bashkëpunëtorëve të drejtuesit, të cilët gjithashtu ndodheshin në burg, ata vepronin si hallka ndërmjetëse komunikimi mes drejtuesit dhe anëtarëve që ishin jashtë institucioneve të vuajtjes së dënimit.

Ata merrnin përsipër përcjelljen e urdhrave, koordinimin e veprimeve të veçanta dhe ruajtjen e funksionimit të organizuar të grupit.

Departamenti për Luftën kundër Gjobëvënies, me ndihmën e Grupeve të Parandalimit dhe Ndërmjetësimit, si dhe të grupeve operacionale të Drejtorisë për Luftën kundër Krimit të Organizuar (DAOE), zhvilloi kontrolle në katër lokale në qendër të Athinës.

Gjatë operacionit u kontrolluan 50 persona, nga të cilët 27 u shoqëruan në polici.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu