Lider i ri në PD? Berisha: Do të them “Goodbye” vetëm nëse kam pamundësi fizike ose mendore
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar mundësinë e krijimit të një lidershipi të ri në PD.
I ftuar në Euronews, Berisha deklaroi se largimi i tij nga drejtimi i PD-së do të ndodhë vetëm nëse do të ndiejë se nuk ka më mundësi fizike ose mendore për të përmbushur detyrat.
“Momentin që unë të ndjej pamundësinë më të vogël në detyrimet e mia, fizike ose mendore, absolutisht, me lehtësi dhe pa vështirësi do të them ‘Goodbye’. E kam ligj unë këtë, por në kohën kur unë ndiej të njëjtën performancë dhe me një eksperiencë shumë të çmuar, unë nga beteja…do e vazhdoj”, u shpreh Berisha.
I pyetur nëse Belind Këlliçi mund të jetë një lider i ri i Partisë Demokratike, Berisha tha se gara për drejtimin e partisë mbetet e hapur, por nuk dha një afat konkret për largimin e tij.
Gjatë intervistës, ai u ndal edhe te përplasja e mëparshme me Lulzim Bashën, duke pretenduar se vendimi për t’u rikthyer në krye të PD-së erdhi pasi konstatoi se po synohej kontrolli i partisë dhe se Basha kishte vepruar kundër tij.
“U riktheva për dinjitetin tim, për dinjitetin e Partisë Demokratike”, deklaroi Berisha.
Ai foli gjithashtu për motivimin e tij për të vijuar betejën politike, duke e cilësuar përballjen me Edi Ramën si një nga periudhat më interesante të jetës së tij politike.
“Unë nuk jam demon pushteti. Unë kam pasur të gjitha pushtetet. Po tani luftoj me një përkushtim. Këto vite kanë qenë vitet më interesante të jetës sime, sepse beteja kundër një diktature të dytë është jashtëzakonisht motivuese”, tha kreu i PD-së.
Berisha akuzoi gjithashtu kryeministrin Rama se po zgjedh të qëndrojë në pushtet me çdo kusht dhe e krahasoi situatën aktuale politike me fundin e regjimit komunist në Shqipëri dhe zhvillimet në Rumani.
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