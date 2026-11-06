New York Times në bisedime ekskluzive për blerjen e Letterboxd për rreth 330 milionë dollarë
Platforma sociale e adhuruesve të filmit numëron rreth 30 milionë përdorues, por marrëveshja nuk është mbyllur ende dhe bisedimet mund të dështojnë
The New York Times Company ka hyrë në bisedime ekskluzive për të blerë platformën sociale të adhuruesve të filmit, Letterboxd, në një marrëveshje me vlerë rreth 330 milionë dollarë, siç njofton Reuters duke iu referuar raportimit të vetë New York Times të së enjtes, bazuar në dy persona që i njohin bisedimet. Sipas raportimit të TechCrunch, marrëveshja e re shënon një hap të rëndësishëm në garën për platformën e njohur të filmit. Megjithatë, asnjë marrëveshje nuk është arritur ende dhe bisedimet mund të dështojnë.
Çmimi prej rreth 330 milionë dollarësh do ta vlerësonte Letterboxd-in në më shumë se 20 herë fitimet e parashikuara për këtë vit, prej rreth 15 milionë dollarësh. Kompania New York Times refuzoi të komentojë, ndërsa Letterboxd nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment, sipas raportimit të cituar nga Reuters.
Letterboxd u lançua në vitin 2011 nga Matthew Buchanan dhe Karl von Randow dhe është rritur me shpejtësi që nga viti 2020, duke arritur rreth 30 milionë përdorues. Platforma është veçanërisht e popullarizuar te të rinjtë e brezit Z që duan filmin, dhe më shumë se gjysma e përdoruesve të saj janë nën 35 vjeç.
Sipas bisedimeve të deritanishme, themeluesit do të vazhdonin të drejtonin kompaninë, duke raportuar te një drejtues i Times Company, ndërsa Letterboxd ka të ngjarë të vazhdojë të funksionojë si një faqe e pavarur, ndërkohë që Times do të integrojë teknologjinë e saj të reklamave. Kompania mëmë e Letterboxd ka punuar me bankën e investimeve LionTree për një shitje të mundshme; studiot e filmit A24 dhe Sony ishin ndër blerësit e mundshëm, por A24 u tërhoq teksa pritshmëritë për çmimin u rritën.
Një marrëveshje do të zgjeronte shtrirjen e Times përtej lajmeve, pas blerjeve të The Athletic, Wirecutter dhe Wordle. Kompania shtoi 420,000 abonentë vetëm dixhitalë në tremujorin e tretë, duke arritur në 13.8 milionë abonentë me pagesë.
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