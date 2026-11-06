Yeezy rikthehet pas katër vjetësh me “Season 01” në Los Anxhelos, Bianca Censori në rreshtin e parë
Shfaqja shënoi edhe hapjen e dyqanit të parë fizik Droam 1 në Beverly Boulevard; në publik ishin edhe katër fëmijët e Kanye West dhe emra të hip-hopit
Kanye West u rikthye në pasarelë për herë të parë pas katër vjetësh, të mërkurën në mbrëmje në Los Anxhelos, me shfaqjen “Season 01” të markës së tij Yeezy. Në rreshtin e parë, siç njofton Page Six, bashkëshortja e tij Bianca Censori, 31 vjeçe, arkitektja e Yeezy-t, u shfaq me një kostum të ngushtë ngjyrë rëre, të zbërthyer shumë poshtë kërthizës, kombinuar me çizme stiletto prej kamoshi me lidhëse dhe flokë ngjyrë gështenjë me balluke.
Pranë saj ishte njerka North West, 13 vjeçe, me xhaketë të gjerë najloni të zezë, çizme të trasha, flokë blu ekstra të gjatë dhe piercing-et e saj të rremë karakteristikë. Në shfaqje ishin edhe Saint, 10 vjeç, Chicago, 8 vjeçe, dhe Psalm, 7 vjeç: është hera e parë pas dy vjetësh që West, 49 vjeç, fotografohet publikisht me të katër fëmijët e tij.
Shfaqja shënoi edhe hapjen e Droam 1, dyqanit të parë fizik flamur i markës, në Beverly Boulevard. Modelet ecën rreth një kodre të madhe në qendër të hapësirës së bardhë, ndërsa luheshin këngë të papublikuara të Ye. Në publik ishin edhe emra të hip-hopit si Kid Cudi, Big Sean, 2 Chainz dhe A$AP Nast.
Emri “Season 01” sugjeron një fillim të ri për markën: shfaqja e fundit e Yeezy-t ishte Season 9, një prezantim surprizë gjatë Javës së Modës në Paris në tetor 2022, pas së cilës deklaratat antisemitike të Ye bënë që Adidas, Balenciaga dhe Vogue të ndërprisnin bashkëpunimin me të. Në fillim të këtij viti ai kërkoi falje për retorikën fyese në një reklamë njëfaqëshe në Wall Street Journal. Ye nis të shtunën një turne me tri qytete, në Dallas, pastaj Phoenix dhe në mars në Mexico City.
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