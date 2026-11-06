Chargers caktojnë Njoku dhe Perryman për rikthim nga lista e të dëmtuarve, hapet dritarja 21-ditore
Los Angeles Chargers caktuan të enjten tight end-in David Njoku dhe linebacker-in Denzel Perryman për rikthim nga injured reserve, sipas Pro Football Rumors, në një raport të publikuar më 5 nëntor 2026 në orën 17:09 ET, duke cituar Aaron Wilson të KPRC 2. Caktimi u jep Chargers 21 ditë kohë për t’i aktivizuar të dy veteranët.
Njoku ka luajtur vetëm dy ndeshje këtë sezon. Në ndeshjen hapëse kundër Cardinals, ai kapi të pesë pasimet drejt tij për 58 jarde, por në Javën 2 kundër Raiders luajti vetëm 11 snap-e para se të largohej me dëmtim në fibulë.
Njoku erdhi te Chargers pas nëntë vitesh te Cleveland, që e la të lirë në free agency pranverën e kaluar pas shpërthimit të Harold Fannin në 2025. Ai nënshkroi në maj me Chargers një kontratë njëvjeçare prej 3 milionë dollarësh.
Plani ishte që Njoku, Charlie Kolar dhe Oronde Gadsden të formonin një treshe të fortë tight end-ësh, por Kolar humbi dy ndeshje me krah të thyer, prodhimi i Gadsden ka rënë krahasuar me vitin e tij rookie, dhe i vetmi tight end tjetër në roster është Hayden Rucci, specialist bllokimi, me një pritje për 7 jarde në pesë ndeshje.
Perryman, 33 vjeç, nuk ka luajtur asnjë ndeshje këtë sezon. Ai është në IR me një dëmtim të pazbuluar që nga 31 gushti. Chargers e rikthyen me kontratë 2,79 milionë dollarë, ndërsa sezonin e kaluar ai ishte titullar në të 10 paraqitjet e tij me 47 ndërhyrje (tackles).
Emri i Perryman-it ka dalë në spekulime shkëmbimi javët e fundit, por Chargers deri tani kanë refuzuar të shesin, megjithëse janë 0-7 në një fillim sezoni tronditës pas pritshmërive për playoff. Nëse ndryshojnë mendje deri të martën, kur është afati i shkëmbimeve, Njoku, Perryman dhe të tjerë me kontrata që skadojnë mund të lëvizin.
Chargers kërkojnë fitoren e parë të sezonit të dielën kundër Houston Texans (2-5).
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.