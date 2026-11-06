Tuten dhe Walker aktivë për Jaguars, Wiggins jashtë për Ravens dhe Jackson e Huntley zyrtarisht në listën e të dëmtuarve
Java 9 e NFL-së hapet të enjten mbrëma në Baltimore, ku Ravens presin Jacksonville Jaguars (5-2) në Thursday Night Football në M&T Bank Stadium. Baltimore hyn në këtë ndeshje me bilanc 4-4, ndërsa listat zyrtare të inaktivëve sollën lajme të rëndësishme për të dyja ekipet, siç njofton faqja zyrtare e Ravens.
Tuten dhe Walker aktivë për Jaguars
Vrapuesi Bhayshul Tuten është AKTIV për Jaguars, edhe pse nuk u stërvit gjithë javën për dëmtime në kyç dhe këmbë. Ai u stërvit para ndeshjes dhe u vendos në dispozicion të ekipit. Tuten ka 492 jarde vrapimi këtë sezon, i 15-ti në NFL, dhe vjen nga ndeshja më e mirë e sezonit, me 104 jarde vrapimi kundër Colts në Javën 8. Sipas Pro Football Talk/NBC Sports, ai ka 125 prekje, 673 jarde totale dhe 6 touchdown në 7 ndeshje.
Gjithashtu aktiv është edhe Travon Walker, i cili ishte questionable me dëmtim në brinjë. Walker, zgjedhja nr. 1 e draftit 2022, ka 3 sack këtë sezon. Sipas Pro Football Talk/NBC Sports, ai ka luajtur 330 snap-e, me 3 sack, 7 goditje ndaj QB, 1 pasim të devijuar dhe 18 ndërhyrje.
Inaktivët e Jaguars janë: WR CJ Williams, CB Alijah Huzzie, S Cam’Ron Silmon-Craig dhe DE Wesley Williams.
Wiggins jashtë për Ravens
Për Ravens, siç njofton Ravens Wire/USA Today, cornerback-u kryesor Nate Wiggins është INAKTIV. Kjo është mungesa e parë e sezonit për të. Wiggins pësoi një stinger të dielën në Buffalo, ishte pjesëmarrës i plotë të martën, por mungoi të mërkurën për sëmundje.
Pa të, Marlon Humphrey, titullar në çdo ndeshje, dhe veteranët Chidobe Awuzie e T.J. Tampa pritet të kenë role më të mëdha. Ravens kanë pësuar 35 dhe 36 pikë në dy ndeshjet e fundit, ndërsa dyshja e Jaguars, Parker Washington me 27 pritje, 432 jarde dhe 4 TD, dhe Jakobi Meyers me 22 pritje, 309 jarde dhe 2 TD, pritet të jetë një sfidë e madhe për mbrojtjen e Baltimore.
Inaktivët e tjerë të Ravens janë: QB Kedon Slovis, kuarterbeku i tretë emergjent, WR Elijah Sarratt, OL Emery Jones Jr., DL Aeneas Peebles dhe S Jaylinn Hawkins. Hawkins, me dëmtim në gju, ka mungesën e tretë radhazi dhe ishte i përjashtuar më herët gjatë javës.
Jackson dhe Huntley zyrtarisht në IR
Ravens njoftuan zyrtarisht të enjten pasdite vendosjen e Lamar Jackson dhe Tyler Huntley në injured reserve, siç njofton faqja zyrtare e Ravens. Të dy do të mungojnë të paktën katër ndeshje.
Dëmtimet erdhën në humbjen 36-10 kundër Buffalo Bills. Jackson u dëmtua në gishtin e madh të dorës së djathtë në aksionin e parë ofensiv. Trajneri Jesse Minter ka konfirmuar se i duhet operacion dhe ka paqartësi për pjesën tjetër të sezonit. Huntley u dëmtua në gishtin e këmbës në çerekun e dytë, një dëmtim turf toe, dhe mund të humbasë gjithë sezonin.
Pas Jaguars, Ravens luajnë me Chargers, Panthers dhe Texans para javës së pushimit në Javën 13.
Austin Reed zëvendësues i Fagnano-s
Austin Reed u nënshkrua në roster-in prej 53 lojtarësh këtë javë dhe është AKTIV si kuarterbeku nr. 2 pas Joe Fagnano-s, i cili bën startin e parë në NFL. Reed kaloi parasezonin në Baltimore, ndërsa Slovis u mor nga practice squad i Packers.
Nga practice squad për ndeshjen u ngritën kicker Jake Moody, i cili zëvendëson Tyler Loop, në IR me dëmtim në ijë të djathtë, dhe OLB Adisa Isaac. Kjo është ndeshja e parë e Moody-t këtë sezon, ndërsa Isaac ka luajtur dy ndeshjet e fundit vetëm në special teams.
Shkëmbimi për Jacoby Brissett po finalizohet sipas raportimeve, por debutimi i tij nuk pritet para 16 nëntorit kundër Chargers.
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