Blue Jays firmosin me Adrian Morejonin për 115 milionë dollarë, kontrata më e madhe ndonjëherë për një reliever
Toronto Blue Jays kanë firmosur me hedhësin majtak Adrian Morejon në një marrëveshje pesëvjeçare me vlerë 115 milionë dollarë, raporton Jeff Passan i ESPN. Sipas MLB Trade Rumors, kontrata përfshin një bonus nënshkrimi prej 15 milionë dollarësh, nuk ka klauzola daljeje (opt-out) dhe është në pritje të ekzaminimit mjekësor; Morejon përfaqësohet nga EVOLV Sports Management.
Kjo është garancia më e madhe e dhënë ndonjëherë për një hedhës reliever, duke kaluar rekordin e mëparshëm të Edwin Díaz, i cili firmosi pesë vjet për 102 milionë dollarë me Mets në vitin 2022. Morejon, 27 vjeç, vjen pas një sezoni fenomenal me San Diego Padres: ERA 2.83, 30.4% strikeout, 28 holds dhe tri shpëtim (saves) në një rekord karriere prej 86 innings si setup man para mbyllësit Mason Miller. Ai ka mbajtur ERA nën 3.00 në secilin nga tre sezonet e fundit dhe 60 holds e tij janë të nëntat më shumë në ligë në atë periudhë.
Yankees ishin finalisti tjetër dhe, sipas Bob Nightengale të USA Today, ofruan rreth 100 milionë dollarë për pesë vjet; edhe Padres dhe White Sox ishin në garë. San Diego pati mundësinë ta barazonte ofertën, por nuk e bëri, dhe meqë Morejon kishte refuzuar ofertën kualifikuese, Padres do të marrin kompensim në draft.
Në Toronto, Morejon formon një treshe të frikshme në fund të bullpen-it me mbyllësin Louis Varland dhe setup man Tyler Rogers. Kjo është firma e madhe e dytë në dy ditë për Blue Jays pas Jazz Chisholm Jr., dhe vjen pak ditë pas marrëveshjes pesëvjeçare prej 80 milionë dollarësh me japonezin Kaima Taira — mbi 200 milionë dollarë shpenzime këtë javë. Morejon, i cili bëri operacion Tommy John në 2021, ka shmangur listën e dëmtimeve për tre sezone radhazi.
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