Britania konfirmon: sulmi kibernetik ndaj departamentit të pensioneve ishte i qëllimshëm, shërbimet ende jashtë funksionit
Departamenti britanik i Punës dhe Pensioneve konfirmoi të shtunën se incidenti kibernetik që nxori jashtë funksionit portalet e pensioneve dhe përfitimeve ishte sulm i qëllimshëm, me tentativë për qasje të paautorizuar në sisteme; pagesat vazhdojnë normalisht dhe nuk ka prova për komprometim të të dhënave personale.
Departamenti britanik i Punës dhe Pensioneve (DWP) konfirmoi të shtunën se incidenti kibernetik që ka mbajtur jashtë funksionit disa prej shërbimeve të tij online ishte një sulm i qëllimshëm. Sipas raportimit të agjencisë PA, një zëdhënës i departamentit tha se ishte përjetuar “një tentativë për qasje të paautorizuar në sistemet tona”, duke e cilësuar ngjarjen tashmë hapur si sulm kibernetik.
Shërbimet e pensionit shtetëror, të kredisë universale (Universal Credit) dhe të pagesave për pavarësi personale (PIP) mbeten jashtë funksionit më shumë se 48 orë pasi incidenti u zbulua të enjten në mbrëmje. Siç njofton PA, portalet u mbyllën si masë paraprake dhe departamenti po punon me ekspertët e Qendrës Kombëtare të Sigurisë Kibernetike dhe të Qendrës Qeveritare të Koordinimit Kibernetik për të kuptuar çfarë ka ndodhur.
Zyrtarët theksuan se nuk ka asnjë provë që të dhënat personale të qytetarëve të jenë komprometuar dhe se pagesat e pensioneve e të përfitimeve vazhdojnë të kryhen normalisht. Një burim qeveritar tha se hetimet për autorët e sulmit vazhdojnë, ndërsa Downing Street kishte deklaruar të premten se nuk kishte prova që një aktor keqdashës të kishte shënjestruar departamente të tjera qeveritare.
Ministri i Punës dhe Pensioneve, Pat McFadden, u përpoq të qetësonte shqetësimet për pagesat: sipas tij, pagesat përpunohen disa ditë përpara, ndaj nuk duhet të jenë prekur nga sulmi, dhe kushdo që ka hasur vonesa duhet të kontaktojë departamentin si zakonisht. Departamenti bën rreth 2.5 milionë pagesa çdo ditë. Edhe mbikëqyrësi britanik i mbrojtjes së të dhënave është në kontakt me DWP-në për incidentin.
Sekretarja në hije për Punën dhe Pensionet, Helen Whately, e quajti sulmin “jashtëzakonisht shqetësues” dhe tha se siguria kibernetike është jetike për sigurinë kombëtare. Sulmi është më i fundit në një seri incidentesh kibernetike që kanë goditur Britaninë javët e fundit.
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