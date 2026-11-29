Sulmi rus në Zaporizhzhia vret një grua dhe plagos dy persona, mes tyre një fëmijë
Një sulm rus gjatë natës së 28–29 nëntorit 2026 ndaj qytetit Zaporizhzhia vrau një grua dhe plagosi dy persona, mes tyre një fëmijë, siç njofton Kyiv Independent, duke cituar Administratën Ushtarake të Oblastit të Zaporizhzhias.
Sipas administratës rajonale, fëmija i plagosur u nxor nga rrënojat pas sulmit. Autoritetet nuk dhanë menjëherë hollësi të tjera për gjendjen e të plagosurve.
Fotot e publikuara nga administrata tregojnë një pallat banimi shumëkatësh me dritare të thyera dhe ballkone të dëmtuara, pas goditjes gjatë natës.
Autoritetet po vlerësojnë shkallën e dëmeve të shkaktuara nga sulmi në zonën e banuar të qytetit.
Detaje të tjera për sulmin nuk ishin menjëherë të disponueshme dhe historia është në zhvillim.
Tema: luftë Rusi Ukrainë Zaporizhzhia
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