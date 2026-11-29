Braves mbajnë Mahle për 40 milionë dollarë dhe Dubón për 30 milionë në një ditë rifirmosjesh
Atlanta Braves forcuan rotacionin të shtunën duke firmosur me hedhësin e djathtë Tyler Mahle për një kontratë dyvjeçare prej 40 milionë dollarësh dhe duke mbajtur edhe lojtarin shumëpozicional Mauricio Dubón me një marrëveshje trevjeçare prej 30 milionë dollarësh, njoftoi klubi. Sipas Associated Press, të dy lojtarët zgjodhën të kthehen në Atlanta në vend që të nënshkruanin gjetiu si lojtarë të lirë, dhe secili ra dakord të dhurojë 1% të pagës së tij për Atlanta Braves Foundation.
Mahle, 32 vjeç, do të marrë nga 20 milionë dollarë në secilin sezon, sipas MLB Trade Rumors. Ai ishte një blerje e rëndësishme në afatin e shkëmbimeve të vitit 2026: Braves e morën nga San Francisco Giants më 2 gusht në këmbim të hedhësit Anthony Molina.
Dubón, gjithashtu 32 vjeç, do të marrë nga 10 milionë dollarë në secilin nga tre vitet. Ai erdhi në Atlanta nëntorin e kaluar nga Houston Astros në këmbim të Nick Allen dhe pati sezonin më të mirë të karrierës: mesatare .276/.321/.399, 12 home run dhe 73 RBI në 153 ndeshje, me rekorde personale në goditje (158), dyshe (28) dhe RBI. Në mbrojtje ai ka luajtur çdo pozicion përveç hedhësit dhe kapësit dhe ka fituar tri herë Gold Glove si lojtar utility. Sipas Ken Rosenthal të The Athletic, Braves planifikojnë për momentin ta përdorin Dubón si shortstop-in e tyre titullar.
Me këto dy marrëveshje, Atlanta ka shtuar 30 milionë dollarë si në para ashtu edhe në numrin e taksës së luksit për vitin 2027, dhe paga totale e skuadrës shkon rreth 256.6 milionë dollarë, sipas MLB Trade Rumors. Lëvizja tjetër e madhe e Braves këtë dimër ishte firmosja e relieverit Evan Phillips për tre vjet dhe 35 milionë dollarë më 12 nëntor.
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