Mijëra njerëz marshojnë në Romë, Paris dhe Vjenë kundër dhunës ndaj grave
Demonstrues në Austri, Francë dhe Itali dolën të shtunën në rrugë për të kërkuar fundin e dhunës ndaj grave, ndërsa protestat për Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave vazhduan në gjithë Evropën, siç njofton Euronews. Tubimet pasojnë një raport të Kombeve të Bashkuara, të publikuar këtë javë, sipas të cilit rreth pesë gra dhe vajza vriteshin çdo orë nga partnerët intimë ose anëtarët e familjes në gjithë botën gjatë vitit 2025, një shifër pothuajse e pandryshuar nga vitet e mëparshme.
Në Itali, mijëra njerëz marshuan në qendër të Romës në një demonstratë kombëtare të organizuar nga lëvizja feministe Non Una Di Meno (Asnjë më Pak). Nën sloganin “Kërkojmë një të ardhme”, protestues të të gjitha moshave mbanin fjongo rozë të ndezur, valëvisnin flamuj dhe pankarta kundër dhunës me bazë gjinore, ndërsa disa tundnin çelësat për të kujtuar se dhuna ndaj grave ndodh shpesh brenda shtëpisë. Marshimi shënoi dhjetëvjetorin e mobilizimit të parë të madh të lëvizjes në Romë, në nëntor 2016. Sipas shifrave të vetë lëvizjes, 76 gra kanë qenë viktima të femicidit në Itali nga fillimi i vitit deri më 25 nëntor, ndërsa 119 të tjera i kanë mbijetuar tentativave për femicid.
Në Francë, demonstratat u organizuan në më shumë se 30 qytete, përfshirë Parisin, Lilën, Lionin dhe Marsejën. Në kryeqytet, dy marshime të veçanta mblodhën së bashku 12.500 njerëz, sipas shifrave të policisë. Njëri marshim, i organizuar nga kolektivi Nous Toutes, lidhi dhunën gjinore me racizmin dhe pabarazinë sociale, ndërsa tjetri kërkoi një ligj gjithëpërfshirës kundër dhunës seksuale dhe gjinore ndaj grave dhe fëmijëve — projektligj i miratuar nga Asambleja Kombëtare më 13 tetor dhe që Senati do ta shqyrtojë në janar. Në Francë, gjatë vitit 2025 u vranë 111 gra nga partnerët aktualë ose ish-partnerët, ndërsa 333 të tjera ishin viktima të tentativave për femicid.
Në Vjenë, qindra burra u mblodhën para parlamentit austriak me pankarta “patriarkia vret” dhe “të shikosh nga ana tjetër të bën bashkëfajtor”. “Nuk ka asnjë justifikim për dhunën”, tha aktivisti Manfred Zeisberger, ndërsa Andreas Nevlacsil, përfaqësues i organizatorit White Ribbon Austria, shtoi: “Ne burrat kemi heshtur për shumë gjatë. Heshtja duhet të marrë fund”. Ishte demonstrata e dytë e udhëhequr nga burrat kundër dhunës ndaj grave në Austri këtë vit. Sipas shifrave të qeverisë, një në tri gra në Austri përjeton dhunë fizike ose seksuale gjatë jetës, ndërsa shoqata e strehimoreve autonome të grave ka dokumentuar 20 femicide të dyshuara këtë vit, kundrejt 16 në gjithë vitin 2025.
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