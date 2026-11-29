Paralajmërim për akull të zi në Gjermani, shiu i ngrirë kërcënon udhëtimet në të dielën e parë të Adventit
Gjermania përballet nga e diela me kushte të rrezikshme moti, pasi shiu i ngrirë kërcënon t’i mbulojë rrugët dhe trotuaret me akull të zi, siç njofton Euronews, duke cituar shërbimin gjerman të motit wetter.com. Sipas parashikimit, ndërprerje të konsiderueshme të udhëtimeve janë të mundshme gjatë natës dhe në orët e pikut të mëngjesit të së hënës.
Temperaturat pritet të bien nën zero në pjesën më të madhe të vendit gjatë natës drejt së dielës, potencialisht deri në minus 10 gradë Celsius në Alpe. Shiu do të hyjë nga perëndimi të dielën dhe, duke rënë mbi sipërfaqe të ngrira, do të krijojë rrezikun e akullit të zi, shtresës së padukshme të akullit që e bën qarkullimin veçanërisht të rrezikshëm.
Akulli i zi lokal mund të formohet që të dielën në mëngjes në skajin perëndimor dhe veriperëndimor të vendit, ndërsa pasdite shiu pritet të arrijë terrenet më të larta në perëndim. Gjatë natës drejt së hënës dhe në mëngjes, rreziku zhvendoset drejt lindjes, në një brez që shtrihet nga Deti Baltik përmes Saksonisë-Anhaltit dhe Tyringjisë deri në Bavari, ku kushtet e rrugëve mund të jenë veçanërisht të vështira.
Shoferët këshillohen të lënë më shumë kohë për udhëtimin e mëngjesit, ndërsa këmbësorët dhe çiklistët të përgatiten për kushte të rrëshqitshme; situata pritet të përmirësohet gradualisht drejt mesditës së së hënës. Moti do të mbetet kryesisht i vranët gjatë javës: një brez tjetër shiu vjen nga e mërkura, që mund të kthehet në borë në pjesë të Gjermanisë jugore, me rrezik të ripërtërirë akulli të zi të enjten në mëngjes, megjithëse është ende herët për të thënë cilat rajone do të goditen më keq.
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