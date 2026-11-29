Mets blindojnë Carson Benge me 130 milionë dollarë dhe marrin Alex Vesia për 39 milionë në ditën e madhe të shpenzimeve
New York Mets vazhduan javën e shpenzimeve të mëdha: të shtunën ranë dakord me relieverin e lirë Alex Vesia për një kontratë trevjeçare prej 39 milionë dollarësh dhe me jashtëfushorin 23-vjeçar Carson Benge për një zgjatje tetëvjeçare prej 130 milionë dollarësh, i thanë Associated Press dy persona me njohuri për negociatat. Të dy marrëveshjet nuk janë shpallur ende zyrtarisht nga klubi.
Zgjatja e Benge përfshin një opsion skuadre prej 26 milionë dollarësh për vitin 2035 dhe 10 milionë dollarë para të shtyra (deferred). Benge debutoi në ditën e hapjes dhe e mbylli sezonin me .282, 20 home run, 65 RBI, 22 baza të vjedhura dhe OPS .776, duke u renditur i dyti në votimin për Rookie of the Year të Ligës Kombëtare, pas Sal Stewart të Cincinnati (20 vota të vendit të parë kundrejt 7 të Benge). Pa këtë zgjatje, ai nuk do të bëhej lojtar i lirë deri pas sezonit 2031.
Vesia, majtak 30-vjeçar, vjen nga Los Angeles Dodgers, ku këtë sezon shënoi 74 strikeout në 58 innings me 32 walks; në karrierën e tij në play-off ai ka ERA 1.59 në 22 2/3 innings në 31 paraqitje.
Këto janë lëvizjet e fundit të një serie marrëveshjesh të mëdha të Mets, të cilët, sipas AP, ranë dakord me dy herë fituesin e Cy Young, Tarik Skubal, për 450 milionë dollarë në nëntë vjet — kontrata rekord për një hedhës — dhanë 95 milionë dollarë në tetë vjet për qendërfushorin A.J. Ewing, 8 milionë dollarë për një vit për bazën e parë Paul Goldschmidt dhe një marrëveshje trevjeçare për majtakun Darwinzon Hernández. Mets e mbyllën sezonin 74-88 dhe mbetën jashtë play-off-it, megjithëse me një nga pagat më të mëdha të ligës.
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