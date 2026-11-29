Alexa Bliss dhe Tatum Paxley rimarrin titujt Women’s Tag Team: mundin Michin dhe B-Fab në SmackDown
Alexa Bliss dhe Tatum Paxley janë sërish kampione të WWE Women’s Tag Team. Në episodin e SmackDown-it të së premtes, 27 nëntor, të regjistruar më 23 nëntor në INTRUST Bank Arena në Wichita dhe të transmetuar në USA Network, dyshja mundi Michin dhe B-Fab për të rimarrë titujt — mbretërimi i tyre i dytë si ekip, pasi titujt i kishin humbur pikërisht ndaj Michin dhe B-Fab në SmackDown-in e 23 tetorit, sipas rezultateve të plota të publikuara nga Fightful dhe Sports Illustrated.
Shfaqja u hap me një homazh për Bronson Reed.
Fundi i ndeshjes për titujt erdhi kur Charlotte Flair nxori jashtë loje Jade Cargill duke e hedhur mbi tavolinën e komentatorëve në ringside. Bliss shfrytëzoi momentin, goditi Sister Abigail mbi Michin dhe mori numërimin për fitoren.
Pas ndeshjes, festa nuk zgjati shumë. Fatal Influence — Jacy Jayne, Fallon Henley dhe Lainey Reid — sulmuan kampionet e reja. Bayley dhe Stephanie Vaquer u përpoqën të bënin shpëtimin, por edhe ato u rrahën, dhe në fund ekipi i Cargill për WarGames qëndroi i fortë në ring.
Rezultatet e tjera nga SmackDown
- CM Punk doli në një promo ku bëri të qartë se qëndron në Team USA, pavarësisht pranisë së Seth Rollins. Tensioni me Cody Rhodes ishte i dukshëm, Rollins bëri shaka për vendin e bashkë-kapitenit, Je’Von Evans luajti rolin e paqësorit, dhe në fund Punk i shtrëngoi dorën Rhodes.
- Chelsea Green mundi Blake Monroe me një modified sunset flip, pas një shpërqendrimi nga Tiffany Stratton. Pas ndeshjes, Stratton dhe Monroe sulmuan Green, por Paige bëri shpëtimin.
- Një segment Friendsgiving me Danhausen solli momente komike në mes të shfaqjes.
- Një promo e Trick Williams u ndërpre, dhe Damian Priest sulmoi Williams dhe Lil Yachty.
- Në eventin kryesor, Sami Zayn dhe Gunther mundën Kevin Owens dhe Finn Balor. Gunther hyri me një blind tag dhe e mbylli ndeshjen me një powerbomb mbi Balor.
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