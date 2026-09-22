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Greqia

Korriku: mbërritjet e turistëve në Greqi bien 3.1%, të ardhurat rriten 7.2%

Sipas të dhënave të reja të Bankës së Greqisë, të ardhurat nga turizmi arritën 4.72 miliardë euro në korrik, ndërsa në periudhën janar–korrik 2026 kapën 13.52 miliardë euro.

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Oia, Santorini — një nga destinacionet më të kërkuara të turizmit grek. Foto: Norbert Nagel / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Banka e Greqisë publikoi të hënën të dhënat e reja të turizmit për korrikun 2026: mbërritjet e udhëtarëve jo-rezidentë ranë me 3.1 për qind krahasuar me korrikun e vitit të kaluar, ndërsa të ardhurat nga turizmi u rritën me 7.2 për qind, duke arritur 4.72 miliardë euro nga 4.41 miliardë euro një vit më parë.

Shifrat tregojnë një ndryshim të qartë të modelit: korriku — muaji kulmor i sezonit veror — solli më pak vizitorë, por shpenzime më të larta për udhëtar. Kjo përforcon prirjen drejt një turizmi “me vlerë”, ku të ardhurat rriten jo nga numri i vizitorëve, por nga shpenzimet e tyre.

Bilanci për shtatë muajt e parë të vitit mbetet pozitiv: nga janari deri në korrik 2026 mbërritjet u rritën me 8.6 për qind dhe të ardhurat me 12 për qind, duke kapur 13.52 miliardë euro krahasuar me 12.07 miliardë euro në të njëjtën periudhë të 2025 — rreth 1.45 miliardë euro më shumë.

Korriku shënon një kthesë krahasuar me qershorin, kur mbërritjet ishin rritur me 6.9 për qind dhe të ardhurat me vetëm 1.2 për qind. Të dhëna paralele nga INSETE, instituti kërkimor i Konfederatës Greke të Turizmit (SETE), tregojnë se mbërritjet ajrore ndërkombëtare u rritën me 3.2 për qind në korrik, në 5 milionë — ndryshim që shpjegohet me metodologjinë: INSETE mat mbërritjet në aeroporte, ndërsa Banka e Greqisë mat flukset në të gjitha pikat hyrëse, përfshirë kufijtë tokësorë.

Sipas Bankës së Greqisë, përmirësimi i bilancit të shërbimeve në korrik u nxit pothuajse tërësisht nga turizmi, që vazhdon të jetë shtylla kryesore e ekonomisë greke.

Burimi: GTP Headlines

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