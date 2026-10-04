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04 Tet 2026
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Serbia

Bomba 250-kilogramëshe e Luftës së Dytë Botërore u shpërtheva në Palilulë të Beogradit — u evakuuan banorët

Në aksionin e sotëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme morën pjesë 350 efektivë; ministri Daçiç dha sinjalin e fillimit të detonimit të bombës gjermane SC 250.

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Pamje nga kantieri në rrugën Poenkareova, Beograd, ku u gjet bomba 250-kilogramëshe

Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë kreu sot në mëngjes shpërthimin e kontrolluar të një bombe avioni 250-kilogramëshe të mbetur nga Lufta e Dytë Botërore, të gjetur në një kantier ndërtimi në rrugën Poenkareova 22, në komunën Palilula të Beogradit, siç njofton portali Newsmax Balkans.

Sipas ministrit të Punëve të Brendshme Ivica Daçiç, bëhet fjalë për një bombë gjermane avioni të modelit SC 250, me rreth 130 kilogramë material shpërthyes dhe ndezës elektronik. “Pikërisht për këtë është shumë e rëndësishme që gjithçka të kalojë pa pasoja, prandaj urdhëruam së bashku me organet e qytetit evakuimin e njerëzve”, tha Daçiçi.

U urdhërua evakuimi i të gjithë banorëve që ndodheshin në rrezen 150 metra nga vendi ku u shkatërrua bomba, ndërsa banorëve të zonës më të gjerë, deri në 200 metra, MPB-ja u dërgoi mesazhe SMS paralajmëruese. Në aksion morën pjesë 350 efektivë të policisë, ndërsa Daçiçi personalisht dha sinjalin për fillimin e aksionit, shkruan Danas.

Siç njofton Danas, policia filloi të trokiste nëpër apartamente që pas orës gjashtë të mëngjesit, me urdhrin për evakuim urgjent — ndonëse në njoftimin e MPB-së që morën banorët e rrugës Poenkareova dhe rrugës së Despot Stefanit thuhej se duhej të dilnin nga ndërtesat në orën shtatë.

Sekretariati për transportin publik njoftoi se gjatë punimeve për shkatërrimin e bombës, nga ora 6 deri në 16, do të ketë ndryshime në punën e 13 linjave të transportit publik. Shkatërrimin e bombës e kryen pjesëtarët e Sektorit për situata emergjente, me masat maksimale të sigurisë.

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