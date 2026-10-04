Đilasi i përgjigjet Daçiçit: “Deklaratë e paturpshme” — 5 tetori s’ka qenë mashtrim, por rrëzim i regjimit më të keq
Kreu i listës "Evropa Serbia" i kundërpërgjigjet liderit të SPS-së, i cili e quajti 5 tetorin 2000 "mashtrimin më të madh në histori" gjatë fushatës në Smederevë.
Dragan Đilasi, i pari në listën “Evropa Serbia” dhe kryetar i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë, i është kundërpërgjigjur ashpër liderit të SPS-së Ivica Daçiçit, pasi ky i fundit e quajti 5 tetorin e vitit 2000 “mashtrimin më të madh në historinë e Serbisë”, siç njofton Danas.
“Deklarata e paturpshme e Ivica Daçiçit se 5 tetori është mashtrimi më i madh, paraqet kulmin e paturpësisë politike dhe provë të qartë se fushata parazgjedhore e Daçiçit, Vuçiçit dhe Sheshelit është e vendosur ta kthejë Serbinë plotësisht në vitet e errëta të nëntëdhjeta”, deklaroi Đilasi.
“Kur zëdhënësi i regjimit më të keq në historinë e këtij vendi e quan 5 tetorin ‘mashtrimin më të madh’, ne jemi të detyruar t’ia kujtojmë atij dhe partnerëve të tij radikalë faktet historike që ata dëshpërimisht përpiqen t’i fshijnë”, shtoi ai.
Daçiçi, siç shkruan portali Nasportal, tha të shtunën në Smederevë se “nuk duhet lejuar një 5 tetor i ri” dhe se pas ndryshimeve të vitit 2000 pensionistët mbetën pa pensione, punëtorët u pushuan masivisht nga puna, ndërsa studentëve iu vunë tarifa shkollimi — duke e quajtur atë “pritjen më të zhgënjyer dhe mashtrimin më të madh në historinë e Serbisë”.
Debati i ashpër vjen në mes të fushatës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit, vetëm një ditë para përvjetorit të 5 tetorit 2000, datës kur u rrëzua Slobodan Millosheviçi pas zgjedhjeve presidenciale.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.