Bordi ul çmimet e karburanteve, nafta shkon në 207 lekë/litri dhe benzina në 164 lekë/litri
Çmimet e reja të karburanteve hyjnë në fuqi sot në orën 17:30.
Bordi i Transparencës ka ulur çmimet e karburanteve — nafta ulet me 3 lekë dhe do të shitet me 207 lekë/litri, ndërsa benzina ulet me 1 lekë dhe do të shitet me 164 lekë/litri, siç njofton Shqiptarja.com.
Çmimet e reja hyjnë në fuqi sot, më 17 nëntor 2026, në orën 17:30, dhe nga ajo orë pikat e shitjes së karburanteve do të zbatojnë çmimet e reja tavan.
Me vendimin e fundit, një litër naftë kushton 207 lekë dhe një litër benzinë 164 lekë.
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