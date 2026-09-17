Brian Schottenheimer: ‘Nuk shqetësohem për George’ pas gabimeve të Pickens në Javën 1
Dallas Cowboys humbën ndeshjen e hapjes së sezonit ndaj New York Giants me rezultatin 28-20, dhe edhe sulmi pati performancë të dobët. Wide receiver George Pickens u shënua për disa gabime të dukshme, përfshirë dy rrëshqitje të pasimeve në një ndeshje të barabartë, ku një gabim i tij në third-and-4 ndodhi me më pak se 90 sekonda përpara fundit të pjesës së parë.
Siç raporton nfl, Pickens përfundoi ndeshjen me vetëm tri pritje për 28 jardë nga shtatë targete, por trajneri Brian Schottenheimer u shfaq i qetë për të ardhmen e lojtarit. Schottenheimer tha se nuk shqetësohet për Pickens dhe shprehu besimin se ai do të kthehet në formën e tij, duke theksuar se pritjet më të mëdha dhe lojëra vendimtare janë brenda kapaciteteve të tij.
Pickens vetë e minimizoi rëndësinë e gabimeve, duke thënë se futbolli sjell luhatje dhe se ai po punon për t’u përmirësuar. Fokus i skuadrës është tashmë tek ndeshja e Javës 2 ndaj rivalëve Washington Commanders në hapjen para tifozëve në Dallas, një përballje që trajnerët dhe lojtarët e shohin si të domosdoshme për të shmangur fillimin 0-2 në konferencë. Në sezonin 2025, pas transferimit nga Pittsburgh Steelers, Pickens regjistroi statistika personale të larta me 93 pritje, 1,429 jardë dhe nëntë touchdown.
Mbajtja e presionit në të dy anët e fushës mbetet çelësi: mbrojtja e Cowboys lejoi 394 jardë ndaj Giants, ndërsa sulmi shënoi vetëm 244 jardë dhe pati dy posedime të vetme në pjesën e dytë. Trajneri ishte i qetë, duke përsëritur besimin tek përmirësimi i skuadrës dhe tek rikthimi i Pickens në formën e tij më të mirë, për të cilën Sipas nfl pritet kontribut i rëndësishëm në ndeshjet e ardhshme.
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