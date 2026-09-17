Dhoma e Përfaqësuesve miraton ligjin e ashpër të sanksioneve ndaj Rusisë dhe Iranit
Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së miratoi të mërkurën një ligj që vendos sanksione të ashpra ndaj Rusisë dhe aleatëve të saj, përfshirë Iranin, me 342 vota pro dhe 89 kundër.
Ligji, i quajtur "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" në nder të senatorit të ndjerë Lindsey Graham, u miratua nga Dhoma e udhëhequr nga republikanët dhe tani i drejtohet Senatit. Edhe pse legjislacioni synon kryesisht Rusinë, ai zgjeron Aktin e Sanksioneve ndaj Iranit të vitit 1996, të nënshkruar nga ish-presidenti Bill Clinton.
Dhjetëra përfaqësues demokratë u shkëputën nga partia e tyre për t’iu bashkuar shumicës së republikanëve në favor, ndërsa dhjetëra anëtarë votuan kundër.
Graham, i cili e kishte hartuar vetë ligjin, vdiq në vitin 2025 në moshën 70-vjeçare. Miratimi shënon një tjetër hap të Kongresit për të shtrënguar presionin ekonomik ndaj Teheranit në mes të luftës së vazhdueshme.
Burimi: Al Jazeera
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