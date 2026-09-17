Malajzia, Maldivet dhe Bangladeshi dënojnë sulmet e Huthi-t ndaj Arabisë Saudite
Të paktën tri vende të tjera shprehën të mërkurën mbështetjen për Arabinë Saudite dhe dënuan sulmet e Huthi-t, ndërsa fushata e grupit jemenas kundër mbretërisë po përshkallëzohet.
Kryeministri malajzian Anwar Ibrahim shkroi në X duke inkurajuar dialogun dhe duke këshilluar kundër “veprimeve që mund të shkaktojnë përshkallëzim të tensioneve në rajon”.
Presidenti i Maldiveve, Mohamed Muizzu, tha në X se “çdo akt që kërcënon sigurinë dhe shenjtërinë e qytetit më të shenjtë të Islamit është plotësisht i papranueshëm” dhe bëri thirrje për “ndërprerje të menjëhershme të sulmeve të tilla” për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm.
Ministria e Jashtme e Bangladeshit tha në një deklaratë për shtyp se “siguria dhe mbrojtja e Vendeve të Shenjta duhet të respektohen dhe mbrohen plotësisht në çdo kohë”.
Dënimet vijnë pas tentativave të Huthi-t për të goditur me dronë zonën e Mekës dhe pas një vale dënimesh ndërkombëtare nga Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Turqia, Libani dhe Somalia.
Burimi: Al Jazeera
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