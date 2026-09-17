Senatori Van Hollen premton bllokimin e paketës 2.8 miliardë dollarë armë për Izraelin
Senatori amerikan Chris Van Hollen ka premtuar publikisht se do të bllokojë paketën e armëve prej 2.8 miliardë dollarësh që administrata Trump propozon t’i dërgojë Izraelit, duke e kthyer debatin mbi shitjen e armëve në një përplasje të hapur brenda Uashingtonit.
Në një postim në X, Van Hollen tha se administrata po dërgon “2.8 MILIARDË dollarë bomba të paguara nga JU, taksapaguesi amerikan, një qeverie të udhëhequr nga një kriminel lufte i kërkuar”. “Ndërkohë Netanyahu vazhdon të bombardojë Gazën dhe bllokon drejtësinë për amerikanët e vrarë nën mbikëqyrjen e tij. Si është kjo ‘America First’?” pyeti ai, duke shtuar se ligjvënësit “do të punojnë për ta ndaluar”.
Premtimi i Van Hollen vjen pasi demokratët e Dhomës së Përfaqësuesve, përfshirë kongresmenin Gregory Meeks, lëvizën tashmë për të bllokuar të njëjtën shitje bombash, duke e kthyer paketën në një nga betejat më të nxehta të Kongresit lidhur me luftën në Lindjen e Mesme.
Shitja e armëve është pjesë e debatit më të gjerë në Uashington mbi koston dhe drejtimin e luftës SHBA–Iran, ndërsa ligjvënësit kërkojnë gjithnjë e më shumë llogari për shpenzimet ushtarake amerikane jashtë vendit.
Burimi: Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/17/iran-war-live-trump-says-us-nearing-end-of-war-claims-tehran-direct-talks)
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