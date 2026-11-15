Brie Bella përditëson gjendjen e shpatullës së thyer: synon të nisë stërvitjen në ring në janar
Brie Bella ka dhënë përditësimin më të ri për dëmtimin që e mban jashtë ringut që nga SummerSlam. Siç raporton Wrestling Inc., anëtarja e Hall of Fame të WWE-së foli për Fox News’ OutKick Sports dhe përshkroi në detaje thyerjet e shpatullës, duke zbuluar edhe afatin që synon për rikthimin në stërvitje.
Bella u dëmtua në ndeshjen me gjashtë gra në SummerSlam, ku ajo, motra binjake Nikki Bella dhe Paige humbën ndaj Fatal Influence; pas eventit, Paul “Triple H” Levesque konfirmoi në konferencën për shtyp se ajo kishte pësuar dëmtimin në shpatull, dhe në përditësimet e mëparshme Bella kishte thënë se kockat nuk po bashkoheshin.
“E kam thyer shpatullën në pesë vende të ndryshme. Pra, nuk ishte vetëm një thyerje, ishin shumë”, tha Bella për OutKick, siç citon PWMania. “Ka qenë paksa shumë ngadalë për mua, por mjeku thotë se jam saktësisht në rrugën e duhur.”
Sipas saj, skanimi CT më i fundit tregon ende thyerje, por ajo shpreson për lajme më të mira në fillim të dhjetorit. Ndërkohë, fizioterapia ka kaluar në një nivel më të vështirë: “Më në fund kalova në nivelin tjetër të fizioterapisë dhe ishte vërtet sfiduese. Thashë: uau, nuk kam pasur kaq dhimbje që nga korriku.”
Synimi i saj është i qartë: “Shpresoj të kthehem të stërvitem në ring në janar. Ky është synimi im. Nëse shpatulla është bashkuar plotësisht, atëherë mundem.” Bella shtoi se në momentin që mjeku ta lejojë, mezi pret të nisë stërvitjen dhe se shpreson që ajo dhe Nikki të kthehen së bashku në ring në 2027, për të luftuar për titujt e çifteve të grave.
Ndërsa Brie vazhdon rikuperimin, Nikki Bella ka vazhduar e vetme në SmackDown: ajo u përplas me Paige dhe sfidoi Chelsea Green për titullin e grave të WWE-së më 30 tetor, para se Green ta humbiste titullin ndaj Tiffany Stratton në Crown Jewel, shkruan Wrestling Inc.
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