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MLB

Dodgers në kërkim të bullpen-it: Loaisiga dhe Hill në radarin e Los Angelesit

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Dodgers në kërkim të bullpen-it: Loaisiga dhe Hill në radarin e Los Angelesit

Los Angeles Dodgers po lëvizin për të përforcuar bullpen-in dhe dy emra kanë dalë në radarin e tyre: të djathtin Jonathan Loaisiga dhe të majtin Tim Hill, siç njofton MLB Trade Rumors.

Për Loaisigën, gazetari i ESPN Jesse Rogers raporton se hedhësi është “duke u afruar” me një marrëveshje dhe se Dodgers janë mes skuadrave që e ndjekin. Interes kanë treguar edhe New York Yankees, New York Mets dhe Toronto Blue Jays, plus të paktën një skuadër tjetër. Loaisiga, 32 vjeç, firmosi dimrin e kaluar një kontratë të ligave të vogla me Arizona Diamondbacks, pasi Yankees nuk i ushtruan opsionin prej 5 milionë dollarësh pas sezonit 2025. Në vitin 2026 ai u rikthye i shëndetshëm dhe efektiv: ERA 2.42 në 67 ininge për Arizonën, me lojë të bazuar te topat në tokë dhe kontakti i butë; që nga viti 2020, në 260 ininge, përqindja e tij e bazave me ecje është vetëm 6.3%. MLB Trade Rumors e rendit atë në vendin e 45-të të agjentëve të lirë dhe i projekton një kontratë dyvjeçare prej 13 milionë dollarësh, ndonëse historia e tij e dëmtimeve gjatë tetë sezoneve me Yankees mbetet pikëpyetja kryesore.

Hill, nga ana tjetër, lidhet me Dodgers nga Jon Heyman i New York Post. I majti 37-vjeçar është hedhës i topave në tokë dhe i kontrollit, dominues ndaj goditësve të majtë, por i cenueshëm ndaj të djathtëve; në sezonin 2026 me Yankees ai regjistroi ERA 4.60 në 58 ininge e dy të tretat, i penalizuar nga rritja e home run-eve të lejuara. Për të kanë shfaqur interes më herët edhe Cleveland Guardians, San Francisco Giants dhe St. Louis Cardinals.

Nevoja e Dodgers është e dyfishtë: klubi shpreson të rifirmosë me Alex Vesian, ndërsa opsionet e majta aktuale janë Tanner Scott, Jack Dreyer dhe Justin Wrobleski. Në krahun e djathtë, nevoja u rrit pas largimit të Evan Phillips te Atlanta Braves me një kontratë trevjeçare prej 35 milionë dollarësh.

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