Padres në kërkim të rotacionit: Peralta, Martinez dhe Boyd në listën e San Diegos
San Diego Padres po kërkojnë përforcime për rotacionin këtë dimër, me interes për startuesit e lirë Freddy Peralta dhe Nick Martinez, sipas Alden Gonzalez të ESPN, të përmbledhur nga MLB Trade Rumors më 14 nëntor 2026. Matthew Boyd është një tjetër emër interesi, sipas Kevin Acee të San Diego Union-Tribune, megjithëse Acee vëren se Padres kanë treguar njëfarë interesi për pothuajse çdo startues në treg.
Nevoja është e madhe: Michael King, Nick Pivetta, Walker Buehler, Casey Mize, Robbie Ray dhe Griffin Canning janë të gjithë lojtarë të lirë. Stafi aktual përbëhet nga Randy Vasquez, JP Sears, Joe Musgrove — i cili mund të përdoret në bullpen — swingman-i i sapo nënshkruar Ryan Weiss, dhe ndoshta Yu Darvish nëse vazhdon karrierën. Prandaj San Diego duhet të mbushë të paktën katër, dhe ndoshta pesë, vende në rotacion.
Sa i përket çmimeve, parashikimet e MLB Trade Rumors janë: Peralta pesë vjet për 110 milionë dollarë, Martinez dy vjet për 42 milionë dollarë, dhe Boyd një vit për 13 milionë dollarë.
Peralta pati vështirësi me Mets përpara se të rikthehej në formën e vjetër pas shkëmbimit në afatin e fundit te Rays; një marrëveshje e drejtpërdrejtë pesëvjeçare me nëntë shifra mund të mos jetë e arritshme nëse ekipet janë të kujdesshme ndaj periudhës së tij të ftohtë në New York.
Martinez nënshkroi dy marrëveshje të ndryshme me San Diegon pasi u kthye nga katër vjet në Japoni (2018–21), duke punuar si startues dhe si reliever gjatë dy sezoneve me Padres; viti 2026 ishte hera e parë në nëntë sezone në MLB që ai punoi ekskluzivisht si startues, me një sezon shumë solid në rotacionin e Tampa Bay, çka e vendos atë në rrugë për një marrëveshje shumëvjeçare edhe në moshën 36 vjeç. Boyd gjithashtu po hyn në sezonin e moshës 36 vjeç, humbi kohë për shkak të një operacioni artroskopik në gju në vitin 2026, por në përgjithësi ka qenë më i shëndetshëm në dy sezonet e fundit me Cubs, me ERA 3.50 në 306 1/3 innings; ai projektohet si startues i tretë në rastin më të mirë.
Për shpenzimet, Preller i tha Acee se do të flasë këtë javë me pronarët e rinj Jose E. Feliciano dhe Kwanza Jones, si edhe me CEO-n Erik Greupner, për kapacitetin e shpenzimeve; pronarët planifikojnë të shpenzojnë të paktën aq sa në vitin 2026 dhe të jenë të paktën në top-10 për pagat. Padres kishin afërsisht 224 milionë dollarë paga në vitin 2026, të nëntët, me taksë luksi rreth 269.4 milionë dollarë, të gjashtët; vitin tjetër kanë pak më shumë se 193 milionë dollarë në libra. Padres kishin gjithashtu interes për Evan Phillips përpara se ai të nënshkruante tre vjet për 35 milionë dollarë me Braves.
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