DC United zyrtarizon Oscar Parejan si trajner të ri, kolumbiani nis punën me sezonin 2027
DC United e mbylli brenda së njëjtës ditë kërkimin për trajnerin e ri: klubi njoftoi zyrtarisht të shtunën emërimin e Oscar Parejas, vetëm pak orë pasi ishte ndarë nga René Weiler. Sipas MLSSoccer.com, kolumbiani do ta nisë detyrën me sezonin e shkurtër (Sprint Season) 2027, ndërsa drejtori menaxhues i operacioneve sportive të klubit, Dr. Erkut Sogut, e quajti Parejan një udhëheqës të provuar në MLS, me përvojën dhe njohjen e ligës që i duhen klubit për të ndërtuar një identitet të qartë dhe sukses të qëndrueshëm.
Pareja mbërrin në Washington pas më shumë se gjashtë sezonesh te Orlando City (2020–2026), ku u bë trajneri më fitues në historinë e klubit me bilancin 110 fitore, 75 humbje dhe 56 barazime në të gjitha garat. Ai u largua nga Orlando në mars, pas një fillimi sezoni pa fitore, por periudha e tij atje mbahet mend për Kupën e SHBA-së (US Open Cup) të vitit 2022 — trofeu i parë i klubit në epokën e MLS-së — dhe për kualifikimin në playoff në çdo sezon nën drejtimin e tij.
Emri i 58-vjeçarit është prej kohësh i lidhur me suksesin në MLS: më parë ka drejtuar Colorado Rapids (2012–2013), FC Dallas (2014–2018) dhe Club Tijuana në Meksikë (2018–2019). Me Dallasin fitoi në vitin 2016 edhe Supporters’ Shield, edhe US Open Cup, duke u shpallur Trajneri i Vitit në MLS, ndërsa ekipet e tij kanë arritur playoff-in në 10 nga 11 sezonet e fundit.
Detyra në kryeqytet nuk është e lehtë: DC United e mbylli sezonin 2026 në vendin e 14-të në Konferencën e Lindjes dhe nuk luan në playoff që nga viti 2019. Sezoni 2027 për Parejan dhe ekipin e tij nis më 21 shkurt, në shtëpi kundër Red Bull New York.
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