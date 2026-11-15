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15 Nën 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Mbrojtja ajrore saudite rrëzon dy raketa balistike të Huthi-ve drejt Rijadit

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se dy raketat u kapën dhe u shkatërruan përpara se të arrinin kryeqytetin, ndërsa mbrojtja civile kishte lëshuar më herët një alarm për rrezik të mundshëm dhe më pas njoftoi se kërcënimi kishte kaluar.

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Pamje e Rijadit, kryeqytetit të Arabisë Saudite
Pamje e Rijadit, kryeqytetit të Arabisë Saudite. Foto: B.alotaby / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Mbrojtja ajrore e Arabisë Saudite kapi dhe shkatërroi dy raketa balistike të lëshuara nga Huthi-t e Jemenit drejt kryeqytetit Rijad, njoftoi koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, siç njofton Reuters.

Sipas njoftimit të koalicionit, të raportuar edhe nga Agjencia Saudite e Shtypit dhe të përcjellë nga Al Jazeera, raketat u lëshuan nga “milicia terroriste Huthi” dhe u shkatërruan nga sistemet saudite të mbrojtjes ajrore. Në njoftimin e koalicionit nuk u përmendën viktima apo dëme materiale.

Para kapjes së raketave, në Rijad u dëgjuan sirenat e alarmit ajror, raportuan mediat shtetërore saudite. Televizioni Al Masirah, i drejtuar nga Huthi-t, tha se grupi kishte lëshuar një raketë balistike ndaj Arabisë Saudite në mbështetje të Iranit, me shënjestër kryeqytetin Rijad.

Mbrojtja civile saudite kishte lëshuar më herët një alarm që paralajmëronte për rrezik të mundshëm në Rijad, përpara se të njoftonte se kërcënimi kishte kaluar, siç njofton Reuters.

Sulmi me raketa balistike vjen në vazhdën e fushatës së Huthi-ve, grupit të lidhur me Iranin, kundër Arabisë Saudite dhe objektivave në rajon, në kuadër të luftës SHBA–Iran dhe përshkallëzimit në Jemen.

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