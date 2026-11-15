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Konflikti SHBA - Iran

Bahreini lëshon alarm për kërcënim të mundshëm: qytetarët të shkojnë në vendin më të afërt të sigurt

Ministria e Brendshme e Bahreinit lëshoi të dielën një alarm për një kërcënim të mundshëm dhe u bëri thirrje qytetarëve e banorëve të ruajnë qetësinë dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve, pa specifikuar natyrën e kërcënimit.

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Bahreini lëshon alarm për kërcënim të mundshëm: qytetarët të shkojnë në vendin më të afërt të sigurt
Manama, kryeqyteti i Bahreinit, ku u mbajt takimi i ministrave të Jashtëm të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (foto arkiv)

Ministria e Brendshme e Bahreinit lëshoi një alarm për një kërcënim të mundshëm, duke u bërë thirrje qytetarëve dhe banorëve të ruajnë qetësinë dhe të drejtohen në vendin më të afërt të sigurt, siç njofton Reuters.

Alarmi u publikua në një postim në platformën X, ku ministria u kërkoi gjithashtu qytetarëve të ndjekin udhëzimet e autoriteteve përkatëse, raporton Al Jazeera. Në raportimet e para, ministria nuk specifikoi natyrën e kërcënimit dhe nuk u raportua ndonjë goditje apo dëm në territorin e mbretërisë.

Bahreini, ishull në Gjirin Persik, është selia e Flotës së Pestë të Marinës së Shteteve të Bashkuara dhe ndodhet në një nga zonat më të ekspozuara ndaj përshkallëzimit të luftës SHBA–Iran në rajon.

Alarmi erdhi në një natë tensionesh të reja në Gjirin Persik, kur mbrojtja ajrore saudite njoftoi se kishte kapur dy raketa balistike të Huthi-ve të lëshuara drejt Rijadit.

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