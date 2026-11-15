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Europa

Riner i kthehet Macronit: mbështetja e tij është një kupë e helmuar

· 3 min lexim
Riner i kthehet Macronit: mbështetja e tij është një kupë e helmuar
Teddy Riner gjatë vizitës në një panair të produkteve franceze, të shtunën. Foto: Geoffroy van der Hasselt, AFP

Kampioni francez i xhudos Teddy Riner, kandidat për president, u distancua të shtunën publikisht nga presidenti Emmanuel Macron, duke e quajtur mbështetjen e kreut të shtetit një “kupë të helmuar”, siç njofton France 24.

Macron kishte thënë të hënën se hyrja e Riner në garën presidenciale të vitit 2027 “mund t’i bëjë vetëm mirë vendit”, pasi xhudisti i njohur njoftoi kandidaturën. “Nuk jam i dërguari i presidentit”, tha 37-vjeçari, fitues i pesë medaljeve të arta olimpike. “Nëse do të më duhej ta përshkruaja përgëzimin e presidentit, do të ishte më shumë si një kupë e helmuar”, shtoi ai gjatë vizitës në një panair të produkteve të prodhuara në Francë, pjesë e fushatës së tij.

Në njoftimin e së hënës Riner tha se kishte frikë se Franca mund të ndahej thellë së shpejti dhe u paraqit si kandidat për votuesit që nuk duan të zgjedhin mes dy ekstremeve politike — ekstremit të djathtë dhe të majtës së fortë. Sportisti nga territori francez përtej detit, Guadalupe, ka thënë se nuk është as i majtë as i djathtë, por disa e kanë akuzuar se po ndjek gjurmët e Macronit. Ndërkohë, sipas sondazheve të fundit, popullariteti i Macronit është më i ulëti që nga viti 2017, ndërsa vendi tronditet nga protesta mbarëkombëtare.

Sondazhet parashikojnë që kandidatja e ekstremit të djathtë Marine Le Pen të fitojë raundin e parë të votimit të vitit të ardhshëm, ndërsa kandidati i së majtës së fortë Jean-Luc Mélenchon të kualifikohet për balotazh përballë saj. Qendra e djathtë po has vështirësi të nxjerrë një kandidat të vetëm me shanse reale, ndërsa ish-kryeministri Edouard Philippe ka rrëshqitur nga vendi i dytë në të tretin në sondazhet e muajve të fundit.

Në një intervistë për gazetën Le Parisien, Riner ka lënë të kuptohet se do të ishte në favor të një reforme pensionesh dhe të uljes së kontributeve të sigurimeve shoqërore, qëndrime që mund t’u pëlqejnë votuesve të qendrës së djathtë. Por ai ka dënuar gjithashtu faktin se “e ardhmja e një të riu mund të shkatërrohet vetëm sepse nuk ka lidhjet e duhura, emrin e duhur apo ngjyrën e duhur të lëkurës”, një mesazh që mund të tërheqë votues të majtë.

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