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16 Nën 2026
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Greqia

Tragjedi në Alonis: 50-vjeçarja humb jetën pasi e parashtron kamioni që drejtonte bashkëshorti i saj

Aksidenti ndodhi rreth orës 14:00, teksa çifti kishte shkuar për të prerë dru. Bashkëshorti u dërgua në stacionin policor të ishullit dhe pritet të dalë para prokurorit për vrasje nga pakujdesia.

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Tragjedi në Alonis: 50-vjeçarja humb jetën pasi e parashtron kamioni që drejtonte bashkëshorti i saj
Alonis, kamionçina dhe ambulanca në rrugën bregdetare (foto nga burimi)

Një 50-vjeçare humbi jetën në mesditën e së dielës, më 15 nëntor, në Alonis, pasi u parashtrua nga kamioni që drejtonte bashkëshorti i saj, siç njofton ERT News.

Sipas raportimit të ERT News, aksidenti ndodhi rreth orës 14:00, në një vend ku çifti kishte shkuar për të prerë dru. Ndërsa shoferi po bënte manovrën e kthimit mbrapa, ai e parashtroi gruan e tij, e cila ra në tokë dhe u plagos rëndë në kokë.

Bashkëshorti u dërgua në stacionin policor të Alonis dhe pritet të dalë para prokurorit në kuadër të procedurës për vrasje nga pakujdesia. Autoritetet po hetojnë rrethanat e aksidentit, ndërsa nekropsi-nekrotomia pritet të përcaktojë shkakun e saktë të vdekjes.

50-vjeçarja ishte me origjinë nga Selaniku, jetonte prej vitesh në Alonis dhe kishte dy fëmijë me bashkëshortin e saj.

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