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Sporti

Belgjika ‘ul me këmbë në tokë’ Italinë, e mposht 4-1 dhe e nxjerr nga ‘lufta’ për Ligën e Kombeve

Rezultate befasuese në dy prej grupeve të Ligës A në Ligën e Kombeve, Anglia hakmerret ndaj Spanjës në transfertë

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Belgjika ‘ul me këmbë në tokë’ Italinë, e mposht 4-1 dhe e nxjerr nga ‘lufta’ për Ligën e Kombeve

Belgjika e ka ulur me këmbë në tokë Italinë, siç njofton Shqiptarja.com, duke e mposhtur 4-1 në Bruksel në ndeshjen e fundit të grupit në Ligën A të Ligës së Kombeve. Ishte një mbrëmje që e ktheu përmbys entuziazmin e krijuar te italianët pas fitores së fundit kundër Francës, e cila i kishte lënë pas, qoftë edhe vetëm për pak ditë, dritëhijet që e rrethojnë Italinë vitet e fundit.

Italia e nisi ndeshjen më mirë dhe shënoi e para me Pio Esposito-n, por avantazhi nuk zgjati. Brenda pjesës së parë, Belgjika përmbysi gjithçka me golat e De Cuyper, Ngoy dhe Doku, duke e kthyer ndeshjen në favorin e saj dhe duke e vënë Italinë në vështirësi të madhe para pushimit.

Në pjesën e dytë, një kundërsulm i finalizuar nga Moreira vulosi rezultatin 4-1 për Belgjikën. Italia pati edhe një mundësi për ta zbutur humbjen në minutën e 91-të, kur fitoi një penallti, por Esposito nuk arriti ta realizonte dhe rezultati mbeti i pandryshuar deri në fund.

Me këtë humbje, Italia zbriti në vendin e tretë të grupit dhe nuk ka më mundësi të luftojë për fitimin e kompeticionit. Belgjika, me 12 pikë, dhe Franca e vendit të parë, me 13 pikë pas fitores 2-1 ndaj Turqisë, do të jenë ato që do të luftojnë për trofeun.

Rezultate befasuese pati edhe në grupin 3 të Ligës A, ku Anglia u hakmor ndaj Spanjës për humbjen në ndeshjen e parë, duke fituar 3-2 në transfertë. Kane, Konsa dhe White e çuan rezultatin në 0-3, por kartoni i kuq i Anderson-it e ndërlikoi situatën për anglezët. Oyarzabal dhe Williams shkurtuan diferencën në 2-3, megjithatë Spanja nuk arriti të barazonte. Anglia merr kreun e grupit me 15 pikë, po aq sa Spanja, dhe kualifikohet si e para për golavarazh; të dyja skuadrat do të luajnë për fitimin e Ligës së Kombeve, ndërsa Kroacia u rendit e treta pas fitores 2-1 ndaj Çekisë.

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