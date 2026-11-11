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WWE

Mason Rook rikthehet në NXT dhe sulmon Grayson Waller: kampioni nuk do t’i shpëtojë

· 2 min lexim

Mason Rook është rikthyer në NXT. Siç njofton Fightful, në hapjen e shfaqjes së së martës, më 10 nëntor, në WWE Performance Center në Orlando, kampioni i NXT-së Grayson Waller doli në ring me muzikën e CM Punk dhe u mburr se kishte mundur një nga më të mëdhenjtë, duke iu referuar fitores së 4 nëntorit ndaj Punk, ku mbrojti titullin.

Shiloh Hill doli përpara dhe kërkoi një shans për titullin, por Waller i tha se nuk ishte ende gati. Kampioni u kthye për t’u larguar, por në rampë e priste rikthimi që askush nuk e priste atë natë: Mason Rook e sulmoi nga pas dhe e çoi drejt ringut, ku Hill e goditi me grusht, ndërsa Rook e goditi në këndin e ringut, siç përshkruan edhe raportimi i plotë i Wrestling Inc. për shfaqjen.

Rikthimi ka peshë të veçantë, sepse Rook duhej të ishte pikërisht ai që do ta sfidonte Waller për titullin e NXT-së më 29 shtator. Atëherë ai u tërhoq në momentin e fundit për arsye mjekësore dhe, siç kujton F4WOnline, u spekulua se mungesa e tij mund të ishte e gjatë.

Në një segment të mëvonshëm të së njëjtës mbrëmje, Rook tha se kishte punuar fort për t’u rikthyer para afatit dhe se Waller mund t’u ketë shpëtuar të tjerëve, por nuk do t’i shpëtojë atij, siç raporton 411Mania. Edhe Hill, edhe Rook e bënë të qartë se duan ndeshjen për titullin, me një përballje me sy mes tyre në fund të segmentit.

Mbetet të shihet se cili nga të dy do ta marrë i pari shansin ndaj Waller, por një gjë është e sigurt pas natës së 10 nëntorit: radha për titullin e NXT-së është sërish e hapur dhe kampioni ka një borxh të vjetër për të shlyer me Mason Rook.

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