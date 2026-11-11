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WWE

Vanity Project mbron titujt në çifte ndaj Hank dhe Tank, Cena fton tre emra të rinj në Classic: rezultatet e plota të NXT

· 3 min lexim

Shfaqja e NXT-së e së martës, më 10 nëntor, në WWE Performance Center në Orlando solli një mbrojtje titulli me kthesë, tre ftesa të reja për John Cena Classic dhe një mbyllje kaotike. Siç raporton Wrestling Inc. në raportimin e plotë të mbrëmjes, shfaqja u hap me rikthimin e Mason Rook, i cili sulmoi kampionin e NXT-së Grayson Waller (historia e plotë në artikullin shoqërues).

Në ndeshjen e parë, EK Prosper mundi Kam Hendrix me një moonsault nga litarët e sipërm; pas ndeshjes, Hendrix i frustruar shkatërroi tavolinën e komenteve. Izzi Dame mundi Wren Sinclair, por festën ia preu kampionia e Amerikës së Veriut Zaria, e cila e goditi me spear dhe F5 pas ndeshjes, siç përshkruan edhe WrestleZone.

John Cena shpërndau ftesat e reja për John Cena Classic: në segmente në prapaskenë ai ftoi fituesit e Dusty Rhodes Tag Team Classic, Noam Dar dhe Romeo Moreno, si dhe kampionen e grave të NXT-së Kelani Jordan, e cila, siç thekson 411Mania, është e ftuara e parë femër në Classic. Jordan tha se do të merrte një pushim, por Kendal Grey doli dhe kërkoi revanshin e saj; menaxheri i përgjithshëm Robert Stone e zyrtarizoi ndeshjen Jordan kundër Grey për titullin e grave të NXT-së për të martën e ardhshme, më 17 nëntor.

Në një tjetër ndeshje të mbrëmjes, Lizzy Rain mundi Chantel Monroe me lëvizjen e saj Thunderstruck, duke barazuar llogaritë pas humbjes së 27 tetorit.

Kulmi ishte ndeshja për titujt në çifte të NXT-së. Vanity Project i sulmoi Dar dhe Moreno në prapaskenë dhe dy fituesit e Dusty Classic nuk u lejuan mjekësisht të ndesheshin, kështu që Stone i detyroi kampionët të mbronin titujt ndaj një ekipi misterioz: Hank Walker dhe Tank Ledger. Dar dhe Moreno dolën te ringu gjatë ndeshjes dhe, mes konfuzionit, Vanity Project e mbylli ndeshjen me një roll-up dhe i mbajti titujt.

Mbrëmja u mbyll me segmentin e Zilla Fatu, i cili foli për ftesën e tij në John Cena Classic. DarkState e rrethuan, BirthRight dolën për ta sfiduar dominimin e tyre dhe pastaj dritat u fikën e në ring zbritën Los Perros del Mal nga AAA. Të tre grupet u përleshën mes tyre, ndërsa Fatu doli nga ringu dhe sigurimi i ndau me vështirësi teksa shfaqja u mbyll.

Javën e ardhshme, përveç ndeshjes për titullin e grave, është zyrtarizuar edhe Tony D’Angelo kundër Kam Hendrix.

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