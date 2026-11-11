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WWE

Rey Fenix shpall turneun e parë për titullin e tij cruiserweight të AAA-s: i hapur për mundës nga Raw, SmackDown, NXT dhe çdo kompani tjetër

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Rey Fenix, kampioni botëror cruiserweight i AAA-s dhe një nga yjet e Raw në WWE, shpalli të martën turneun e parë që mban emrin e tij, përmes të cilit do të përcaktohet sfiduesi i radhës për titullin e tij. Siç njofton F4WOnline, Lucha Libre AAA Worldwide publikoi në X një video ku Fenix shpjegon vetë formatin e “Rey Fenix World Cruiserweight Tournament”.

Turneu do të zhvillohet me katër ndeshje treshe gjatë javëve në vijim. Katër fituesit do të përballen në finalen me katër mundës në eventin Guerra de Titanes, më 19 dhjetor në Guadalajara të Meksikës, dhe fituesi i finales do të shpallet sfiduesi i parë i vitit 2027: ai do ta sfidojë Fenix-in për titullin më 2 janar 2027, në Acapulco. Emrat e 12 pjesëmarrësve nuk janë shpallur ende.

Gara është e hapur për të gjithë: “Nuk ka rëndësi nëse janë nga SmackDown, Raw, NXT, AAA apo edhe nga një kompani tjetër”, tha Fenix në video, duke e ftuar çdo mundës cruiserweight nga Meksika dhe nga e gjithë bota të marrë pjesë. Njoftimi u bë në prag të eventit të kësaj fundjave të AAA-s në Mexico City.

Fenix e fitoi titullin për herë të dytë në eventin Noche de Los Grandes, ku mundi Laredo Kid, dhe sipas fjalëve të tij ka regjistruar 13 mbrojtje të suksesshme të kurorës. Javët e tij janë të ngarkuara edhe në WWE: të hënën në Raw ai mundi Chad Gable dhe Big Cass në një ndeshje treshe dhe u bë pretendenti numër një për titullin Intercontinental të Ethan Page.

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