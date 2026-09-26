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Film

“Buddy: The Sing-Along Version” kthehet në kinema më 2 tetor — hit-i i pavarur horror-komedi me sukses historik për Saban Films

Versioni "sing-along" i horror-komedisë së pavarur "Buddy" mbërrin në sallat amerikane më 2 tetor, pas suksesit rekord me mbi 25 milionë dollarë në arkë.

· 3 min lexim

Horror-komedia e pavarur me vlerësimin R “Buddy”, me njëngjyrëshin vrasës që u kthye në fenomen të vërtetë, rikthehet në kinema me një version të ri festiv: “Buddy: The Sing-Along Version” do të hapet në sallat në gjithë Amerikën më 2 tetor 2026, njoftuan Roadside Attractions dhe Saban Films.

Versioni i ri vjen pas një suksesi të jashtëzakonshëm në arkë: filmi ka grumbulluar mbi 25 milionë dollarë në vetëm pesë javë, duke shënuar hapjen më të madhe të vitit 2026 për një film me më pak se 1,800 salla. “Buddy” është bërë tashmë filmi me të ardhurat më të larta në historinë e Saban Films dhe i treti në histori për Roadside Attractions.

Si pjesë e fushatës, më 29 shtator 2026 do të mbahet në Alex Theater në Glendale të Kalifornisë gala premiere “Biggest Night Out” — biletat e së cilës u shitën brenda vetëm tre orësh. Në ngjarje pritet të marrin pjesë regjisori Casper Kelly dhe aktorët Delaney Quinn, Madison Skyy Polan, CJ Williams dhe Luke Speakman.

Në versionin “sing-along”, tekstet e këngëve — përfshirë “It’s Buddy!”, “You’ve Got to Be Scared to Be Brave” dhe “The Wrong Place in Town” — do të shfaqen në ekran, ndërsa publiku ftohet të vishet me kostume dhe të këndojë bashkë me filmin.

Në kastin e filmit luajnë Cristin Milioti, Delaney Quinn, Patton Oswalt, Michael Shannon, Topher Grace dhe Keegan-Michael Key. Regjia është e Casper Kelly, i cili e ka shkruar skenarin bashkë me Jamie King. Historia ndjek Buddy-n, njëngjyrëshin portokalli të programit televiziv për fëmijë “It’s Buddy!”, bota e të cilit errësohet kur një fëmijë refuzon të luajë me të.

Burimi: ComingSoon

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