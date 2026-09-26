«D56»: Dhanush nis xhirimet e filmit të ri në Madurai — bashkohet për herë të parë me legjendën Vadivelu
Filmi me titullin e përkohshëm "D56" pritet të dalë në verën e vitit 2027; ndërsa Dhanush njoftoi shtyrjen e "OM: Chapter One" nga respekti për Rajinikanth-in dhe Suriya-n
Ylli tamil Dhanush ka nisur xhirimet e filmit të tij të ri me titullin e përkohshëm “D56” në qytetin e Madurai-t, sipas lajmit të publikuar më 25 shtator nga The Hollywood Reporter India. Filmi është planifikuar të dalë në kinema në verën e vitit 2027.
Krah Dhanush-it luan aktorja Preity Mukhundhan, ndërsa projekti shënon herën e parë që ai bashkohet me komedianin legjendar tamil Vadivelu. Në një rol të rëndësishëm do të jetë edhe SJ Suryah. Regjinë e ka Tamizharasan Pachamuthu, regjisori i “Lubber Pandhu”, kurse muzikën do ta kompozojë Sai Abhyankkar, i cili ishte i pranishëm në ceremoninë e lançimit “pooja”. Filmi prodhohet nga Sithara Entertainment.
Në eventin e lançimit, Vadivelu tha se pas një pushimi të gjatë po punon me Dhanush-in, duke përmendur një keqkuptim që ishte krijuar nga një person i tretë. Legjenda e komedisë theksoi gjithashtu se filmi nuk është politik.
Veç këtij projekti, Dhanush njoftoi më 23 shtator se filmi i tij “OM: Chapter One — Udhiram: The Blood Wood” nuk do të dalë më në datën e planifikuar të 16 tetorit, as në dritaren festive të Diwali-t. Shtyrja vjen nga respekti për Rajinikanth-in, filmi i të cilit “Jailer 2” del më 15 tetor, dhe nga korrektësia ndaj Suriya-s, filmi i të cilit “Scene” është shpallur për Diwali. Data e re e lëshimit do të njoftohet së shpejti.
Burimi: The Hollywood Reporter India
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