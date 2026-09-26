🌤️
Tiranë 11°C · Kryesisht kthjellët 26 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
₿ CRYPTO
BTC $83,983 ▼ -0.36% ETH $2,689 ▲ +0.18% XRP $1.5561 ▲ +1.12% SOL $120.5900 ▲ +2.88%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
26 Sht 2026
Breaking
Chris Hansen kundërpërgjigjet filmit «Primetime»: zbulon trailer-in e dokumentarit «I’m Chris Hansen» ditën e premierës së filmit të A24 Pezeshkian për CBS: Irani do t’i lejojë inspektorët bërthamorë të OKB-së të kthehen Athletics mposhtin Houston Astros 6-5 në përballjen e 25 shtatorit 2026 «Degenerates» zgjatet Off-Broadway: drama e Else Went për botën e “incel”-ave shton datat përpara hapjes zyrtare Shkupi do të “vallëzojë me botën” në 2027: Kampionati Europian mblodhi 2.900 valltarë nga 26 vende
Menu
Film

«D56»: Dhanush nis xhirimet e filmit të ri në Madurai — bashkohet për herë të parë me legjendën Vadivelu

Filmi me titullin e përkohshëm "D56" pritet të dalë në verën e vitit 2027; ndërsa Dhanush njoftoi shtyrjen e "OM: Chapter One" nga respekti për Rajinikanth-in dhe Suriya-n

· 2 min lexim

Ylli tamil Dhanush ka nisur xhirimet e filmit të tij të ri me titullin e përkohshëm “D56” në qytetin e Madurai-t, sipas lajmit të publikuar më 25 shtator nga The Hollywood Reporter India. Filmi është planifikuar të dalë në kinema në verën e vitit 2027.

Krah Dhanush-it luan aktorja Preity Mukhundhan, ndërsa projekti shënon herën e parë që ai bashkohet me komedianin legjendar tamil Vadivelu. Në një rol të rëndësishëm do të jetë edhe SJ Suryah. Regjinë e ka Tamizharasan Pachamuthu, regjisori i “Lubber Pandhu”, kurse muzikën do ta kompozojë Sai Abhyankkar, i cili ishte i pranishëm në ceremoninë e lançimit “pooja”. Filmi prodhohet nga Sithara Entertainment.

Në eventin e lançimit, Vadivelu tha se pas një pushimi të gjatë po punon me Dhanush-in, duke përmendur një keqkuptim që ishte krijuar nga një person i tretë. Legjenda e komedisë theksoi gjithashtu se filmi nuk është politik.

Veç këtij projekti, Dhanush njoftoi më 23 shtator se filmi i tij “OM: Chapter One — Udhiram: The Blood Wood” nuk do të dalë më në datën e planifikuar të 16 tetorit, as në dritaren festive të Diwali-t. Shtyrja vjen nga respekti për Rajinikanth-in, filmi i të cilit “Jailer 2” del më 15 tetor, dhe nga korrektësia ndaj Suriya-s, filmi i të cilit “Scene” është shpallur për Diwali. Data e re e lëshimit do të njoftohet së shpejti.

Burimi: The Hollywood Reporter India

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu