LETËRSI – ”100% njerëzore” etiketa e re e një shtëpie botuese për librat pa IA
PARIS, 26 shtator /ATSH-AFP/ – Një shtëpi botuese ka prezantuar një etiketë të re të quajtur “100% njerëzore”, e projektuar për të identifikuar librat e krijuar pa përdorimin e inteligjencës artificiale (IA).
Kjo iniciativë vjen në një kohë kur mjetet e inteligjencës artificiale përdoren gjithnjë e më shumë në industrinë botuese, duke shkaktuar debate rreth autorësisë, kreativitetit dhe rolit të shkrimtarëve njerëzorë.
Një etiketë për veprat e krijuara nga njerëzit
Përmes kësaj etikete, shtëpia botuese synon t’u ofrojë lexuesve një garanci se librat në fjalë janë shkruar, rishikuar dhe përgatitur nga njerëzit, pa ndihmën e inteligjencës artificiale.
Etiketa “100% njeri” mund të ndihmojë në dallimin e veprave të autorëve që zgjedhin të mbështeten në shkrimin tradicional dhe metodat krijuese.
Debati mbi Inteligjencën Artificiale në Letërsi
Përdorimi i IA-së në botime ngre pyetje në lidhje me origjinalitetin e teksteve, të drejtën e autorit dhe transparencën ndaj lexuesve.
Ndërsa disa autorë dhe botues e shohin inteligjencën artificiale si një mjet ndihmës, të tjerë kanë frikë se ajo do të zëvendësojë një pjesë të punës krijuese njerëzore.
Kjo iniciativë synon të nxjerrë në pah punën njerëzore dhe t’u japë lexuesve mundësinë të zgjedhin libra të krijuar pa përdorimin e inteligjencës artificiale./ a.jor.
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