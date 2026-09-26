☀️
Tiranë 12°C · Kthjellët 26 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
₿ CRYPTO
BTC $83,900 ▼ -0.24% ETH $2,684 ▲ +0.31% XRP $1.5484 ▲ +1.27% SOL $120.3200 ▲ +3.45%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
26 Sht 2026
Breaking
Botët OpenAI ndërhynë në faqet e shumta të agjencive qeveritare amerikane Republika e sofizmave Në 2026, familjet greke kanë nevojë për 800 euro më shumë për të blerë atë që blinin në 2025 Shukova: Pushteti shpenzon miliona për festa, qytetarët jetojnë me 26.000 denarë Panairi i Librit të Artit në Nju Jork feston 20-vjetorin: mbi 300 ekspozues në MoMA PS1
Menu
Bota

LETËRSI – ”100% njerëzore” etiketa e re e një shtëpie botuese për librat pa IA

· 2 min lexim
e një

PARIS, 26 shtator /ATSH-AFP/ – Një shtëpi botuese ka prezantuar një etiketë të re të quajtur “100% njerëzore”, e projektuar për të identifikuar librat e krijuar pa përdorimin e inteligjencës artificiale (IA).

Kjo iniciativë vjen në një kohë kur mjetet e inteligjencës artificiale përdoren gjithnjë e më shumë në industrinë botuese, duke shkaktuar debate rreth autorësisë, kreativitetit dhe rolit të shkrimtarëve njerëzorë.

Një etiketë për veprat e krijuara nga njerëzit

Përmes kësaj etikete, shtëpia botuese synon t’u ofrojë lexuesve një garanci se librat në fjalë janë shkruar, rishikuar dhe përgatitur nga njerëzit, pa ndihmën e inteligjencës artificiale.

Etiketa “100% njeri” mund të ndihmojë në dallimin e veprave të autorëve që zgjedhin të mbështeten në shkrimin tradicional dhe metodat krijuese.

Debati mbi Inteligjencën Artificiale në Letërsi

Përdorimi i IA-së në botime ngre pyetje në lidhje me origjinalitetin e teksteve, të drejtën e autorit dhe transparencën ndaj lexuesve.

Ndërsa disa autorë dhe botues e shohin inteligjencën artificiale si një mjet ndihmës, të tjerë kanë frikë se ajo do të zëvendësojë një pjesë të punës krijuese njerëzore.

Kjo iniciativë synon të nxjerrë në pah punën njerëzore dhe t’u japë lexuesve mundësinë të zgjedhin libra të krijuar pa përdorimin e inteligjencës artificiale./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu