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26 Sht 2026
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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 26.9.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 26.9.2026

PARIS (Francë) – Meshë solemne në ajër të hapur, e kremtuar nga papa Leone XIV.

NJU JORK (Shtetet e Bashkuara) – Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov i drejtohet sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Fjalim nga Kuba para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

BRUKSEL (Belgjikë) – 80-vjetori i botimit në Belgjikë të numrit të parë të revistës ”Tintin”.

GJERMANI – Dita kombëtare e veprimit për punëtorët e thirrur nga DGB (Konfederata Gjermane e Sindikatave).

FRANKFURT (Gjermani) – Demonstrata sociale në Gjermani të thirrura nga Konfederata Gjermane e Sindikatave.

SHËN SEBASTIAN (Spanjë) – Ceremonia e ndarjes së çmimeve për Festivalin e 74-të të Filmit në San Sebastian.

MYNIH (Gjermani) – Takim i ministrave të Brendshëm të BE-së mbi migracionin./ a.jor.

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