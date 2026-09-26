AGJENDA NDËRKOMBËTARE 26.9.2026
PARIS (Francë) – Meshë solemne në ajër të hapur, e kremtuar nga papa Leone XIV.
NJU JORK (Shtetet e Bashkuara) – Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov i drejtohet sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Fjalim nga Kuba para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
BRUKSEL (Belgjikë) – 80-vjetori i botimit në Belgjikë të numrit të parë të revistës ”Tintin”.
GJERMANI – Dita kombëtare e veprimit për punëtorët e thirrur nga DGB (Konfederata Gjermane e Sindikatave).
FRANKFURT (Gjermani) – Demonstrata sociale në Gjermani të thirrura nga Konfederata Gjermane e Sindikatave.
SHËN SEBASTIAN (Spanjë) – Ceremonia e ndarjes së çmimeve për Festivalin e 74-të të Filmit në San Sebastian.
MYNIH (Gjermani) – Takim i ministrave të Brendshëm të BE-së mbi migracionin./ a.jor.
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