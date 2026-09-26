Panairi i Librit të Artit në Nju Jork feston 20-vjetorin: mbi 300 ekspozues në MoMA PS1
Edicioni jubilar i organizuar nga Printed Matter mbledh botues të pavarur nga e gjithë bota në Queens — zine, fotografi dhe një prani e fortë e politikës mes faqeve.
Panairi i Librit të Artit në Nju Jork (New York Art Book Fair) ka hapur dyert e edicionit të 20-vjetorit, duke mbledhur mbi 300 ekspozues nga e gjithë bota në hapësirat e MoMA PS1 në Queens. I organizuar nga organizata jofitimprurëse Printed Matter, panairi zhvillohet gjatë fundjavës dhe mbetet takimi më i rëndësishëm ndërkombëtar për botuesit e pavarur, artistët dhe dashamirësit e librit të artit.
Natën e hapjes, pjesëmarrësve iu shpërndanë dosje plastike me mbyllje spango, të zbukuruara me printe lentikulare të personazhit Tweety Bird — një aksesor i menduar enkas për të mbledhur zine-t dhe fletushkat që do të grumbulloheshin gjatë ditëve të panairit.
Tenda e jashtme e zine-ve, e vendosur përballë skulpturës së artistes Precious Okoyomon në oborr, eksploron temat e politikës dhe të kulturës queer përmes rrymave të anashkaluara, subversive dhe lozonjare të botimit të pavarur.
Mes pjesëmarrësve ishte edhe Book Arts Solidarity Network, ku art-punëtorët Jenna Hamed, Aya Krisht dhe Rhonda Khalifeh ndanë fletushka për një takim botuesish dhe prezantuan edicionin e tretë vjetor të publikimit MAKEREADY: piktura, fotografi dhe reflektime nga katër artistë në Gaza dhe Libanin e Jugut, me një fije bashkuese ngjyrën e verdhë.
Hamed e përshkroi procesin si “katharsis” — një mënyrë për të përpunuar një epokë të “imperializmit të hapur dhe shpronësimit”. Rrjeti, sipas saj, u formua fillimisht si reagim ndaj heshtjes së institucioneve të librit për gjenocidin në Palestinë.
Burimi: Hyperallergic
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