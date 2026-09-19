Moody’s përmirëson perspektivën e Shqipërisë nga “e qëndrueshme” në “pozitive”, por paralajmëron për korrupsionin dhe çmimet e banesave
Agjencia ndërkombëtare Moody’s Ratings ka përmirësuar sot, 18 shtator 2026, perspektivën e vlerësimit të kreditit të Albania nga “stable” në “positive”, ndërsa ka konfirmuar vlerësimin sovran afatgjatë të vendit në nivelin Ba3.
Vendimi përbën një ndryshim të rëndësishëm nga vlerësimi i marsit 2026, kur Moody’s kishte mbajtur Shqipërinë në Ba3 me perspektivë të qëndrueshme. Perspektiva pozitive sinjalizon se, nëse tendencat aktuale fiskale, ekonomike dhe institucionale vazhdojnë, mundësia e një përmirësimi të ardhshëm të vetë rating-ut është rritur.
Sipas vlerësimit të ri, ndryshimi mbështetet në forcimin e pozicionit fiskal dhe të jashtëm të Shqipërisë, si edhe në përshpejtimin e reformave strukturore të lidhura me procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Moody’s vlerëson se vazhdimi i reformave mund të përmirësojë administratën publike, efektivitetin e politikës fiskale dhe sundimin e ligjit.
Agjencia evidenton se Shqipëria ka regjistruar suficite të vogla primare gjatë secilit prej tre viteve të fundit. Moody’s parashikon që deficiti fiskal të jetë mesatarisht rreth 2.3% e PBB-së në vitet 2026–2027, kryesisht për shkak të rritjes së shpenzimeve kapitale, dhe më pas të zbresë gradualisht drejt 1.6% në vitin 2030.
Edhe borxhi publik pritet të vazhdojë trajektoren rënëse. Sipas Moody’s, raporti i borxhit të përgjithshëm qeveritar ndaj PBB-së mund të arrijë në 50.2% në vitin 2027, nga 52.9% në fund të vitit 2025.
Një prej përmirësimeve më të forta është regjistruar në marrëdhëniet ekonomike me jashtë. Deficiti i llogarisë korrente ra në vitin 2025 në vetëm 0.7% të PBB-së, nga 2.4% një vit më parë, niveli më i ulët i regjistruar. Moody’s parashikon që ai të mbetet rreth 1% gjatë viteve 2026–2027, i mbështetur nga të ardhurat e turizmit dhe remitancat.
Rezervat valutore të Shqipërisë arritën rreth 7.9 miliardë euro në qershor 2026, një nivel që mbulon më shumë se shtatë muaj importe dhe që, sipas agjencisë, forcon aftësinë e ekonomisë për t’u përballur me goditje të jashtme.
Megjithatë, raporti i Moody’s nuk është vetëm pozitiv. Agjencia vëren se, pavarësisht forcimit gradual të institucioneve gjatë procesit të integrimit evropian, vazhdojnë dobësitë në sundimin e ligjit dhe kontrollin e korrupsionit.
Një tjetër sinjal paralajmërues lidhet me tregun e pronave. Moody’s evidenton rritjen e shpejtë të çmimeve të banesave dhe rreziqet që kjo mund të krijojë për sektorin bankar. Së bashku me nevojat relativisht të mëdha të qeverisë për huamarrje bruto, këto faktorë mund ta bëjnë ekonominë më të ekspozuar ndaj goditjeve të papritura.
Ndryshimi nga perspektivë “e qëndrueshme” në “pozitive” është elementi kryesor i raportit të ri. Vetëm gjashtë muaj më parë, Moody’s kishte konfirmuar Ba3 me perspektivë të qëndrueshme; tani agjencia vlerëson se balanca e faktorëve është zhvendosur në drejtim të një përmirësimi të mundshëm të mëtejshëm të profilit kreditor të Shqipërisë.
Lexo raportimin ndërkombëtar mbi vendimin e Moody’s, 18 shtator 2026
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.