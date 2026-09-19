Kenny Leon lëshon memoirën e dytë “Direction”, me parathënie nga Tom Hanks — del më 1 dhjetor
21 mësime jete nga karriera e regjisorit fitues të Tony-t, nga fëmijëria në Florida deri te Broadway
Regjisori dhe producenti fitues i çmimit Tony, Kenny Leon, do të publikojë më 1 dhjetor memoirën e tij të dytë, “Direction: Making the Most of the Performance of Your Life”, botim i Regalo Press, me parathënie të shkruar nga fituesi i Oscar-it, Tom Hanks. Lajmi u njoftua nga Playbill më 18 shtator dhe para-porositë janë tashmë të hapura.
Libri përmbledh 21 mësime jete nga karriera e Leon-it. Kreditet e tij në Broadway përfshijnë “Purlie Victorious”, “A Raisin in the Sun” dhe “Fences”. “Direction” nis me fëmijërinë e Leon-it në zonën rurale të Tallahassee-së në Florida, ku u rrit nga nëna dhe gjyshja në një shtëpi pa energji elektrike e pa ujë të rrjedhshëm. Ai rrëfen largimin nga shkolla e drejtësisë për t’u bërë aktor, zbulimin e thirrjes si regjisor, drejtimin e Alliance Theatre në Atlanta, ndihmën për krijimin e konkursit të monologëve August Wilson dhe prodhimet që zgjeruan se çfarë mund të dukej dhe të ndjehej Broadway.
Në libër, Leon kthen momente kyçe nga dhomat e provave dhe nga jeta e tij në ato që bashkëpunëtorët i njohin si “Mësimet e Leon-it”. Ai rrëfen takime dhe partneritete krijuese me artistë e mentorë si Denzel Washington, Viola Davis, Samuel L. Jackson, Phylicia Rashad, Angela Bassett, Kerry Washington, August Wilson, Harry Belafonte dhe reverendi Dr. Joseph Lowery. Ai nderon edhe mësuesit jashtë skenës, mes tyre gjyshen e tij Mamie Wilson Roberts Harris.
“Një dhomë prove mund t’ju mësojë gjithçka që ju duhet të dini për jetën: dëgjo me vëmendje, thuaj të vërtetën, merr rrezikun, bëje punën dhe krijo hapësirë që të gjithë të shihen,” u shpreh Leon në një deklaratë. “Direction është mënyra ime për t’u përcjellë mësimet që më çuan nga veranda e gjyshes në Florida deri te Broadway.”
Memoir-a e parë e Leon-it, “Take You Wherever You Go”, doli në vitin 2018.
Burimi: Playbill
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