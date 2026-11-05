Bursa e Athinës bie 1,92%, Coca-Cola HBC humb 14,12% pas lajmeve për aktivitetin në Rusi
Me humbje të ndjeshme u mbyll seanca e së enjtes në Bursën e Athinës, pasi shitjet e forta në pjesën e fundit të tregtimit përmbysën pamjen fillestare të stabilizimit. Indeksi i përgjithshëm ra me 1,92% dhe mbylli në 2.611,41 pikë, pranë niveleve më të ulëta të ditës, siç njofton Vérité; seanca u karakterizua nga luhatshmëri e lartë, me 23 ndërrime shenje, ndërsa vlera e përgjithshme e transaksioneve arriti në 734 milionë euro.
Nga qarkullimi total, 368 milionë euro ishin transaksione të paramarraveshura, me më të rëndësishmen atë të paketës së aksioneve të Bankës së Pireut, me vlerë 332,9 milionë euro, në çmimin 9,51 euro për aksion, sipas raportimit të Vérité.
Roli përcaktues në rënien e indeksit ishte i Coca-Cola HBC, aksioni i së cilës humbi 14,12% pas publikimit të informacioneve për aktivitetin e saj në Rusi. Sipas gazetës ruse Kommersant, të cituar nga Vérité, kompania Bochkari ka kërkuar që Multon Partners të vendoset nën regjim administimi të përkohshëm, kërkesë që po shqyrtohet nga qeveria ruse; vlera e aktiviteteve të Multon vlerësohet në të paktën 245 miliardë rubla, nga të cilat rreth 95 miliardë rubla janë mjete likuide, ndërsa të ardhurat e aktivitetit rus të Coca-Cola HBC për vitin 2025 llogariten në 1,61 miliard euro. Vëllimi i tregtimit të aksionit arriti në rreth 335 mijë copë, thuajse tetëfishi i mesatares së zakonshme, ndërsa Vérité thekson se informacionet për administrimin e përkohshëm janë ende nën shqyrtim dhe nuk përbëjnë një vendim përfundimtar.
Presionet përfshinë edhe sektorin e energjisë: Motor Oil dhe Helleniq Energy humbën nga 4,64% secila, duke vazhduar korrigjimin pas rritjes së fortë të muajve të fundit, ndërsa Titan mbylli me rënie 4,18%, duke humbur fitimet e seancës së mëparshme, siç njofton Vérité.
Në kahun tjetër, indeksi bankar u mbyll në rritje 0,55%, me mbështetjen kryesore nga Eurobank, aksioni i së cilës u forcua me 2,28%, pasi gjatë ditës fitimet e saj i ishin afruar 3%. Megjithatë, performanca pozitive e bankave nuk mjaftoi për të kompensuar humbjet e rënda të Coca-Cola HBC dhe të titujve të energjisë.
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