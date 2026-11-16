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Sporti

Caprile “kërcënon” Italinë: Nëse më kërkon Shqipëria…

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Caprile “kërcënon” Italinë: Nëse më kërkon Shqipëria…

Elia Caprile mund të grumbullohet nga Shqipëria. Partnerja e portierit është shqiptare, një kusht që i lejon atij të marrë shtetësi të dyfishtë. “Nuk e di nëse do të dalë diçka nga kjo. Deri më tani, askush nga federata shqiptare nuk ka trokitur në derën time. Nëse trokisin, do ta vlerësoj”.

“Po provoj se e meritoj të jem pjesë e ekipit kombëtar italian, mendoj se jam në atë nivel. Por e di që gjithçka mund të ndryshojë dhe se duhet të përqendrohem vetëm në atë që varet nga unë. Nuk do të prish gjumin për pjesën tjetër”, tha Caprile

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