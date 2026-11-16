Caprile “kërcënon” Italinë: Nëse më kërkon Shqipëria…
Elia Caprile mund të grumbullohet nga Shqipëria. Partnerja e portierit është shqiptare, një kusht që i lejon atij të marrë shtetësi të dyfishtë. “Nuk e di nëse do të dalë diçka nga kjo. Deri më tani, askush nga federata shqiptare nuk ka trokitur në derën time. Nëse trokisin, do ta vlerësoj”.
“Po provoj se e meritoj të jem pjesë e ekipit kombëtar italian, mendoj se jam në atë nivel. Por e di që gjithçka mund të ndryshojë dhe se duhet të përqendrohem vetëm në atë që varet nga unë. Nuk do të prish gjumin për pjesën tjetër”, tha Caprile
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.