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Politika

“Ju përgëzoj për përparimin”- Rama takohet edhe me Roberta Metsolën, Presidentja e PE: Shqipëria ka përkrahjen tonë

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përgëzoj për

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me Presidenten e Parlamentit Europian, Roberta Metsola, ku në fokus të diskutimeve ka qenë rrugëtimi i Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian.

Gjatë takimit, Metsola shprehu mbështetjen e Parlamentit Europian për procesin e zgjerimit dhe përgëzoi Shqipërinë për përparimin e bërë në këtë drejtim.

“Dua t’ju përgëzoj për përparimin që keni bërë në këtë proces. Siç e dini, ky Parlament është shumë, shumë mbështetës i zgjerimit. Prandaj është mirë që jeni këtu. Mund të mbështeteni në përkrahjen tonë në këtë drejtim”, u shpreh Roberta Metsola.

Takimi vjen në kuadër të përpjekjeve të Shqipërisë për avancimin e negociatave dhe përmbushjen e objektivit të anëtarësimit në Bashkimin Europian.

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